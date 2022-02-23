https://sputnik-georgia.ru/20220223/na-granitse-gruzii-s-armeniey-proizoshlo-zemletryasenie-264723057.html

У границы Грузии с Арменией произошло землетрясение

У границы Грузии с Арменией произошло землетрясение

Эпицентр был неподалеку от грузинского села Самеба, где 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение 23.02.2022, Sputnik Грузия

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грузия

новости

землетрясение

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ТБИЛИСИ, 23 фев — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Армении, в трех километрах от границы Грузии, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.Подземные толчки были зафиксированы в 18:45 по тбилисскому времени. Эпицентр находился на глубине пяти километров, сказано в сообщении.Эпицентр был неподалеку от грузинского села Самеба, где 13 февраля произошло самое мощное с 2012 года землетрясение в Грузии. Магнитуда составила 6,2. Повреждены были здания в Дманисском и Марнеульском районах. Это было самое сильное землетрясение с 2012 года - сейсмолог>>Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, землетрясение