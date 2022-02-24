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Хозяйка нашла способ вернуть любовь обиженной на нее собаки – милое видео
Хозяйка нашла способ вернуть любовь обиженной на нее собаки – милое видео
Хаски не очень понравился новый спрей от блох, поэтому хозяйка решила найти способ вернуть любовь питомца 24.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-24T06:33+0400
2022-02-24T06:33+0400
2022-02-24T06:33+0400
видеоклуб
собака
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На кадрах видно, как собака по кличке Майя лежит на диване, отвернувшись от своей хозяйки. Она же рассказывает, что опробовала на питомце новый спрей от блох, и именно это стало причиной такой обиды. Поэтому было решено спеть Майе ее любимую песню. Почти сразу же хаски начинает подпевать, но все так же не повернувшись в сторону женщины. Потребовалось больше минуты пения вместе с уговорами, чтобы питомец наконец развернулся и простил хозяйку.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака
Хозяйка нашла способ вернуть любовь обиженной на нее собаки – милое видео
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Хаски не очень понравился новый спрей от блох, поэтому хозяйка решила найти способ вернуть любовь питомца
На кадрах видно, как собака по кличке Майя лежит на диване, отвернувшись от своей хозяйки. Она же рассказывает, что опробовала на питомце новый спрей от блох, и именно это стало причиной такой обиды. Поэтому было решено спеть Майе ее любимую песню. Почти сразу же хаски начинает подпевать, но все так же не повернувшись в сторону женщины. Потребовалось больше минуты пения вместе с уговорами, чтобы питомец наконец развернулся и простил хозяйку.
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