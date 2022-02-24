https://sputnik-georgia.ru/20220224/khozyayka-nashla-sposob-vernut-lyubov-obizhennoy-na-nee-sobaki--miloe-video-264730617.html

Хозяйка нашла способ вернуть любовь обиженной на нее собаки – милое видео

Хозяйка нашла способ вернуть любовь обиженной на нее собаки – милое видео

Хаски не очень понравился новый спрей от блох, поэтому хозяйка решила найти способ вернуть любовь питомца 24.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-24T06:33+0400

2022-02-24T06:33+0400

2022-02-24T06:33+0400

видеоклуб

собака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24712/76/247127601_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_1a5cd1f5e7a396a2a3518a321c3bb1ba.png

На кадрах видно, как собака по кличке Майя лежит на диване, отвернувшись от своей хозяйки. Она же рассказывает, что опробовала на питомце новый спрей от блох, и именно это стало причиной такой обиды. Поэтому было решено спеть Майе ее любимую песню. Почти сразу же хаски начинает подпевать, но все так же не повернувшись в сторону женщины. Потребовалось больше минуты пения вместе с уговорами, чтобы питомец наконец развернулся и простил хозяйку.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , собака