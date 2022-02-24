https://sputnik-georgia.ru/20220224/natsionalnaya-valyuta-gruzii-obestsenilas-za-den-na-4-264761536.html

Национальная валюта Грузии обесценилась за день на 4%

Национальная валюта Грузии обесценилась за день на 4%

Жители Грузии стараются обезопасить свои капиталы и активы, конвертировав их в более надежную валюту – доллар, считает эксперт 24.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 25 февраля в размере 3,1331 GEL/$1, что на 3,9% меньше, чем на 24 февраля.По мнению эксперта по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе, нарастание неопределенности из-за событий на Украине влияет на настроения населения и бизнесменов Грузии.По его словам, жители Грузии стараются обезопасить свои капиталы и активы, конвертировав их в более надежную валюту – доллар, что и привело к обесцениванию лари.Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1. Курс лари начал стремительно укрепляться с начала февраля. Уже 4 февраля Нацбанк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на уровне ниже психологической отметки в 3 GEL/$1.В Киеве вводится комендантский час >>По словам Арчвадзе, Россия и Украина занимают места в первой десятке среди торговых партнеров Грузии, и когда между ними происходят военные столкновения, это отрицательно влияет на сами эти страныис точки зрения покупательной способности их населения и настроя на гражданскую продукцию, а с другой стороны это сужает возможности товарообмена между Грузией и этими странами.Россия остается крупнейшим торговым партнером Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. Товарооборот между Грузией и Украиной в 2021 году составил 758,9 миллиона долларов, что почти на 25% больше чем в 2020 году.По его словам, сложно сказать, как долго это продлится и какие ресурсы потребуются в ходе военных действий и останется ли достаточно ресурсов в этих странах, чтобы обеспечить торговлю с Грузией в том же объеме."От этого зависит во многом и обеспечение нашего внутреннего рынка, удовлетворение платежеспособного спроса, потому что мы завозим из Украины и России многие продовольственные продукты, и, соответственно, если будут перебои в цепи поставок, поиск альтернативных рынков будет занимать определенное время и в какой-то степени вызовет удорожание продукции", - заключил он.Украина разорвала дипломатические отношения с Россией >>Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в отношении Украины.В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022