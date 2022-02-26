https://sputnik-georgia.ru/20220226/aktrisa-milla-yovovich-beremenna-chetvertym-rebenkom-264682460.html

Актриса Милла Йовович беременна четвертым ребенком?

Актриса Милла Йовович беременна четвертым ребенком?

Для Миллы Йовович брак с режиссером Полом Андерсоном третий по счету: супруги воспитывают троих дочерей

2022-02-26T12:13+0400

2022-02-26T12:13+0400

2022-02-26T12:13+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

милла йовович

шоу-бизнес

беременность

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23856/92/238569274_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f056bfc8d37a7dd82ce424e1c807de71.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Актрису Миллу Йовович заподозрили в четвертой беременности после ее последнего появления на публике.Йовович вместе со своим мужем Полом Андерсоном появилась на мероприятии Prada. Актриса была одета в короткое платье, которое облегало ее живот, на что и обратили внимание поклонники.Официальных подтверждений или же, наоборот, опровержения пара не делала.Для Миллы Йовович брак с режиссером Полом Андерсоном третий по счету. Пара поженилась в 2009 году, а до этого была в отношениях на протяжении семи лет. Супруги воспитывают троих дочерей: Эвер Габо Андерсон, Дэшилл Иден Йовович-Андерсон и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

милла йовович, шоу-бизнес, беременность, зарубежные звезды