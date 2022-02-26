https://sputnik-georgia.ru/20220226/aktrisa-milla-yovovich-beremenna-chetvertym-rebenkom-264682460.html
Актриса Милла Йовович беременна четвертым ребенком?
Актриса Милла Йовович беременна четвертым ребенком?
Для Миллы Йовович брак с режиссером Полом Андерсоном третий по счету: супруги воспитывают троих дочерей
2022-02-26T12:13+0400
2022-02-26T12:13+0400
2022-02-26T12:13+0400
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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Актрису Миллу Йовович заподозрили в четвертой беременности после ее последнего появления на публике.Йовович вместе со своим мужем Полом Андерсоном появилась на мероприятии Prada. Актриса была одета в короткое платье, которое облегало ее живот, на что и обратили внимание поклонники.Официальных подтверждений или же, наоборот, опровержения пара не делала.Для Миллы Йовович брак с режиссером Полом Андерсоном третий по счету. Пара поженилась в 2009 году, а до этого была в отношениях на протяжении семи лет. Супруги воспитывают троих дочерей: Эвер Габо Андерсон, Дэшилл Иден Йовович-Андерсон и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон.Читайте также:
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Ника Ломидзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg
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милла йовович, шоу-бизнес, беременность, зарубежные звезды
Актриса Милла Йовович беременна четвертым ребенком?
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Для Миллы Йовович брак с режиссером Полом Андерсоном третий по счету – супруги воспитывают троих дочерей
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Актрису Миллу Йовович заподозрили в четвертой беременности после ее последнего появления на публике.
Йовович вместе со своим мужем Полом Андерсоном появилась на мероприятии Prada. Актриса была одета в короткое платье, которое облегало ее живот, на что и обратили внимание поклонники.
Официальных подтверждений или же, наоборот, опровержения пара не делала.
Для Миллы Йовович брак с режиссером Полом Андерсоном третий по счету. Пара поженилась в 2009 году, а до этого была в отношениях на протяжении семи лет.
Супруги воспитывают троих дочерей: Эвер Габо Андерсон, Дэшилл Иден Йовович-Андерсон и Ошин Ларк Эллиот Йовович-Андерсон.
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