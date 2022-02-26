https://sputnik-georgia.ru/20220226/pravitelstvennyy-statkom-vstal-na-zaschitu-premera-gruzii-264810995.html

В правительстве Грузии разъяснили позицию премьера Гарибашвили по Украине

В правительстве Грузии разъяснили позицию премьера Гарибашвили по Украине

Ираклий Гарибашвили всегда говорит правду и принимает удары на себя, написала глава департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии Нино... 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T15:37+0400

2022-02-26T15:37+0400

2022-02-26T16:53+0400

грузия

новости

обострение ситуации вокруг украины 2022

ираклий гарибашвили

политика

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ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Глава департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (страткома) Нино Гиоргобиани выразила поддержку премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который подвергся критике из-за своей позиции по украинскому вопросу."Ираклий Гарибашвили – человек, который всегда говорит правду и принимает удары на себя. Он говорит правду, какой бы непопулярной она ни была", – пишет Гиоргобиани на своей странице в Facebook.Премьер: Грузия в безопасности благодаря прагматичности властей>>Здесь же руководитель правительственного страткома перечислила основные пункты заявления Гарибашвили, вызвавшего большой резонанс в грузинском обществе:Гиоргобиани также обращает внимание критиков Гарибашвили на хронологию событий российско-грузинской войны в августе 2008 года: "Когда прибыли лидеры во время августовской войны? Когда военные действия завершились…" – пишет она.Грузинский эксперт назвал разумным решение Тбилиси не присоединяться к санкциям против РФ>>В пятницу в Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку Украины, где Россия с 24 февраля продолжает военную операцию. Участники митинга осудили премьера за его оценки по украинскому кризису и призвали Ираклия Гарибашвили уйти в отставку. Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, обострение ситуации вокруг украины 2022, ираклий гарибашвили, политика