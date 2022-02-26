В правительстве Грузии разъяснили позицию премьера Гарибашвили по Украине
15:37 26.02.2022 (обновлено: 16:53 26.02.2022)
Ираклий Гарибашвили всегда говорит правду и принимает удары на себя, написала глава департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии Нино Гиоргобиани в Сети
ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Глава департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (страткома) Нино Гиоргобиани выразила поддержку премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который подвергся критике из-за своей позиции по украинскому вопросу.
"Ираклий Гарибашвили – человек, который всегда говорит правду и принимает удары на себя. Он говорит правду, какой бы непопулярной она ни была", – пишет Гиоргобиани на своей странице в Facebook.
Здесь же руководитель правительственного страткома перечислила основные пункты заявления Гарибашвили, вызвавшего большой резонанс в грузинском обществе:
Он сказал, что Грузии ничего не угрожает; Он сказал, что мы проводим в Грузии национальную, прагматичную политику; Антигосударственная, антинациональная и нерасчетливая политика в Грузии закончилась;
С учетом национальных и народных интересов не намерен присоединяться к финансово-экономическим санкциям, введенным против России;
Задача оппозиции – организовать провокации и повторить трагедию, которой не удалось избежать в августовской войне 2008 года.
Он не намерен проводить заседание Совета безопасности ради пиара и посещать парламент;
Он не собирается лететь на Украину, потому что прилет ради прилета ничего не дает, воздушное пространство Украины закрыто и не только он, но и лидеры самого могущественного государства в мире не могут въехать на Украину;
По поручению премьера министр иностранных дел был вовлечен и участвовал в министериале ОБСЕ, организованном под эгидой Евросоюза; Грузия также выразила полную солидарность и политическую поддержку Украины в Совете Европы;
По поручению премьер-министра послу Украины в Грузии было передано сообщение о том, что Грузия готова оказать гуманитарную помощь находящимся в нашей стране гражданам Украины, этот процесс будет продолжен в пределах возможностей Грузии;
Глава правительства отметил, что проводит национальную и прагматичную политику и не будет принимать никаких решений, которые каким-либо образом наносили бы ущерб национальным интересам нашей страны и народа.
Гиоргобиани также обращает внимание критиков Гарибашвили на хронологию событий российско-грузинской войны в августе 2008 года: "Когда прибыли лидеры во время августовской войны? Когда военные действия завершились…" – пишет она.
В пятницу в Тбилиси прошла масштабная акция в поддержку Украины, где Россия с 24 февраля продолжает военную операцию. Участники митинга осудили премьера за его оценки по украинскому кризису и призвали Ираклия Гарибашвили уйти в отставку.
Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитетов ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. При этом было отмечено, что захват украинских территорий не входит в планы РФ.
В телеобращении к россиянам 24 февраля Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам Путина, целью военной операции является защита "людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам". Для этого Россия, по словам президента, будет стремиться к "демилитаризации и денацификации Украины".
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
Вскоре после начала Россией военной операции Украина ввела военное положение на территории всей страны и закрыла воздушное пространство.
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