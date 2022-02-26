https://sputnik-georgia.ru/20220226/tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-prodolzhayut-rasti-264803600.html

Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

Цены на промышленную продукцию в Грузии продолжают расти

Цены за январь в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие 26.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-26T09:01+0400

2022-02-26T09:01+0400

2022-02-26T09:01+0400

грузия

новости

экономика

статистика

национальная служба статистики грузии "сакстат"

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/1e/252462892_0:43:1400:831_1920x0_80_0_0_da85a612994727a0fd616b6905ac189c.jpg

ТБИЛИСИ, 26 фев — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2022 года повысился на 16,2% по сравнению с январем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 21,9%, в том числе на продовольствие – на 12,6%, а в горнодобывающей цены выросли на 3,1%.В январе по сравнению с декабрем 2021 года, цены на промышленную продукцию выросли на 0,7%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе на 10,5% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.Инфляция в Грузии на запредельном уровне – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 25,6%, перерабатывающей промышленности – на 15,6%, в том числе на продукты питания – на 16,2%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе вырос на 23,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 11,1%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 27,9%, в том числе на химическую продукцию – на 217,8%, а на изделия из металла – на 46,8%.Чем торгует Грузия – новая статистика >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 24%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 9,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в января 2022 года составил 13,9%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 16,2%. В январе 2022 года, по сравнению с декабрем 2021 года, уровень инфляции составил 1,1%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены