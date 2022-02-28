https://sputnik-georgia.ru/20220228/stroitelstvo-v-rassrochku---stroitelnyy-sektor-ob-initsiative-premera-gruzii-264862508.html

Строительство в рассрочку - строительный сектор об инициативе премьера Грузии

Строительство в рассрочку - строительный сектор об инициативе премьера Грузии

Правительство ожидает от проекта инвестиций от 500 миллионов до 1 миллиарда лари 28.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-28T21:31+0400

2022-02-28T21:31+0400

2022-02-28T21:51+0400

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ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Инициатива премьер-министра Ираклия Гарибашвили для строительных компаний поможет развитию экономики и увеличению занятости населения, заявил гендиректор девелоперской компании "Арси" Бесо Ортоидзе.По инициативе премьера, правительство готово выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после вернуть компаниям деньги в течение трех-пяти лет.По его словам, правительство должно подготовить список тех проектов, которые будет реализовать в рамках новой программы."Возможно по объектам, строительство которых запланировано в течение 2-3 лет, еще не начато даже проектирование", - пояснил Ортоидзе.По словам гендиректора "Арси", инициатива не касается девелоперских компаний, но для экономики страны в целом ее реализация очень важна. Чем больше средств будет тратиться в экономке раньше запланированного, тем быстрее она вырастет, отметил он.Строительство в кредит: чего ждет правительство Грузии от госпрограммы >>На сегодняшний день, в государственном бюджете предусмотрены определенные средства на инфраструктурные проекты. Соответственно, выходить за рамки этой суммы не получается. Поэтому государство объявляет тендеры на ту сумму, которая у него предусмотрена. Теперь же появится возможность реализовать проекты на несколько лет раньше, государство получит свой заказ, а выплатит деньги в рассрочку.Ортоидзе уверен, что программа заинтересует и банки, так как кредиты, которые выдаются сегодня, находятся под большим риском, нежели те кредиты, которые гарантированы государством.Строительство в кредит: инициативу премьер-министра Грузии доработают>>В свою очередь, премьер заверил, что власти уже договорились с банками о поддержке правительственной программы строительства в кредит.Теперь же представители строительных компаний ждут встречи с представителями министерства экономики, чтобы более подробно узнать, как будет работать новая инициатива, какую выгоду сможет получить строительный сектор. Представители частного сектора говорят о необходимости гарантий возвращения денег и создания дополнительных рычагов во избежание убытков для компаний.Правительство ожидает от проекта инвестиций от 500 миллионов до 1 миллиарда лари. При этом, в случае заинтересованности бизнеса, инициатива поможет за 2-3 года решить проблему с жильем для вынужденных переселенцев, а также улучшить государственную инфраструктуру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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