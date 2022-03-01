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"Решение президента Украины непонятно" - администрация правительства Грузии

"Решение президента Украины непонятно" - администрация правительства Грузии

В правительстве подчеркнули, что Грузия не может позволить себе даже косвенное вмешательство в военные действия на Украине 01.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-01T20:23+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Грузия делает максимум возможного, поэтому решение президента Украины Владимира Зеленского об отзыве посла из страны является непонятным, сказал глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.Зеленский объяснил отзыв посла на консультации из-за "неморальной позиции" грузинских властей. Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за военной операции на Украине. По его словам, санкции больше ударят по самой Грузии.Несмотря на это, по его словам, Грузия продолжит оказывать политическую и гуманитарную поддержку Украины"Это тот максимум, который может сделать страна, которая перенесла войну... Даже косвенное вмешательство Грузии в военные действия принесет непоправимый результат нашей стране", - сказал Дарчиашвили.Ранее во вторник Зеленский сказал, что незамедлительно отзывает посла из-за того, что Грузия препятствует отправке добровольцев на Украину и за "неморальную позицию по отношению к санкциям".Между тем, накануне премьер Грузии заявил, что в рамках всех международных форматов Грузия выразила поддержку Украине. Грузия поддержала решение Совета Европы о приостановке членства России в организации, а также поддержала резолюцию Совета безопасности ООН.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, владимир путин, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, украина, россия, обострение ситуации вокруг украины 2022