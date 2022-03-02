https://sputnik-georgia.ru/20220302/chto-zhdet-ekonomiku-gruzii-v-2022-godu-iz-za-situatsii-na-ukraine-pervye-prognozy-264899339.html

Что ждет экономику Грузии в 2022 году из-за ситуации на Украине: первые прогнозы

Что ждет экономику Грузии в 2022 году из-за ситуации на Украине: первые прогнозы

Аналитики прогнозируют развитие экономики Грузии исходя из двух сценариев, в зависимости от длительности операции на Украине 02.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-02T09:01+0400

2022-03-02T09:01+0400

2022-03-02T09:01+0400

грузия

новости

экономика

обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузинские аналитики ожидают ухудшения всех экономических показателей Грузии из-за ситуации на Украине.По мнению аналитиков международного аналитического агентства Galt&Taggart, последствия для экономики Грузии будут зависеть от продолжительности российской операции на Украине.По их мнению, если все продлится 1-2 месяца, то экономический рост Грузии составит 3%, вместо прогнозируемых 5%, инфляция будет на уровне 7%, а курс национальной валюты Грузии по отношению к доллару составит 3,25 GEL/$1.При этом, туризм восстановится лишь на 75% по сравнению с 2019 годом, вместо прогнозируемых 85%, считает Galt&Taggart.Экономика Грузии продолжает рекордно расти – новая статистика >>Однако, если операция продолжится и санкции в отношении России будут ужесточены, Грузию ждет отрицательный экономический рост на уровне -1%, инфляция – на уровне 9%, а курс лари по отношению к доллару составит 3,4 GEL/$1.Восстановление туризма стоит ждать лишь на уровне 60% по сравнению с 2019 годом.Аналитики другого финансового института (TBC Capital) также рассматривают два сценария развития экономики Грузии, в зависимости от продолжительности операции России в Украине.Санкции против России негативно скажутся на экономике Грузии - глава Минэкономики >>По их мнению, в случае быстрого завершения операции рост ВВП снизится до 3,5-4,0%, инфляция увеличится лишь незначительно по сравнению с целевым показателем в 3%, а курс национальной валюты Грузии по отношению к доллару составит 3,25 GEL/$1. В этом случае аналитики прогнозируют быстрое восстановление экономики уже в 2023 году, сравнивая нынешний период с пандемией.Однако, если операция продолжится более трех месяцев и сыграют роль негативные внешние факторы, экономика Грузии за год вырастет всего на 0,5%, инфляция на уровне выше целевого показателя – в пределах 10%, а курс лари по отношению к доллару составит 3,5 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, обострение ситуации вокруг украины 2022