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Цены на нефть обновили девятилетний максимум

Цены на нефть обновили девятилетний максимум

Мировые цены на нефть растут на 5% из-за опасений возникновения дефицита сырья на фоне западных антироссийских санкций 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T15:00+0400

2022-03-03T15:00+0400

2022-03-03T15:34+0400

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ТБИЛИСИ, 3 мар — Sputnik. Цена нефти марки Brent поднялась выше 119 долларов за баррель впервые с 13 февраля 2013 года, свидетельствуют данные торгов.Вероятность того, что западные санкции против России могут привести к временному дефициту на рынке нефти, была основным фактором роста нефтяных котировок, отмечают аналитики TD Securities, которых цитирует газета Wall Street Journal. Согласно данным торгов в четверг, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивала на 5,48% – до 119,12 доллара за баррель, апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 4,84% – до 115,95 доллара. Нефть WTI торгуется выше 115 долларов впервые с 22 сентября 2008 года.Рекордный рост цен на газ и нефть: к чему ведет политика Запада в отношении России? >>С начала недели Brent подорожал уже на 20%, WTI – на 25%, передает РИА Новости.Эксперты также отмечают, что любые дополнительные санкции или неожиданные перебои поставок могут подтолкнуть цены на нефть еще выше в краткосрочной перспективе.Кроме того, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 25 февраля неожиданно опустились на 2,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 2,7 миллиона. Добыча осталась на отметке в 11,6 миллиона баррелей в день.Цены на газ в Европе превышают $1800 за тысячу кубометров >>После начала спецоперации на Украине страны Запада объявили о новых санкциях против России. Так, накануне ЕС запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка. Кроме того, под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики.

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в мире, экономика, новости, цены на нефть