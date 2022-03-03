https://sputnik-georgia.ru/20220303/velikiy-post-2022-sut-obychai-i-traditsii-264937928.html

Великий пост 2022: суть, обычаи и традиции

Великий пост 2022: суть, обычаи и традиции

Великий пост в 2022 году начнется 7 марта – это самый продолжительный и строгий из четырех многодневных постов в году, установленных православной церковью 03.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-03T14:24+0400

2022-03-03T14:24+0400

2022-03-03T14:24+0400

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Великий пост готовит православных к одному из основных праздников – к Пасхе. Светлое Воскресение Христово в 2022 году будут праздновать 24 апреля.Sputnik Грузия рассказывает в чем суть Великого поста, а также о традициях и обычаях связанных с ним.Суть поста и значениеВеликий – самый главный христианский пост. Он длиться семь недель. Суть поста – это самоограничение, добровольный отказ от всего, что составляет заметную часть нашей земной жизни, а не просто отказ от мясомолочной пищи.Великий пост, установленный в честь поста, который Иисус соблюдал в пустыне в течение 40 дней, называют также "Четыредесятница".По церковной традиции самой строгой является последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица. Верующие вообще ничего не едят в первый день Великого поста – в Чистый понедельник и в Красную или Страстную пятницу.Пост помогает духовно переосмыслить многое. В это время желательно прервать бесконечный ежедневный бег, заглянуть в свое собственное сердце и понять, насколько далеки мы от того идеала, к которому нас призывает Господь.На сегодняшний день соблюдение поста является добровольным актом. На протяжении семи недель постящиеся отказываются от мяса, молока, яиц, творога и других продуктов животного происхождения.Каждый человек сам должен определить меру поста – сколько ему в сутки нужно еды и питья, постепенно количество пищи уменьшая до необходимого минимума для жизни. В пост следует стремиться к более уединенному образу жизни, а свободное время посвящать молитвам.Самое главное не отягощать себя пьянством и чревоугодием. Важно помнить, что суть поста, прежде всего, в ограничении удовольствия, а не в отказе от животной пищи.Верующим, соблюдающим пост, принимать участие во всевозможных увеселительных мероприятиях во время поста категорически не рекомендуется.Традиции и обычаиПо церковной традиции в любой пост, в том числе и в Великий, самый строгий запрет из продуктов накладывается на мясо. Считается, что свой отпечаток накладывает насильственная смерть животного, мясо которого едят впоследствии.На протяжении всего Великого поста венчаться нельзя. Другие торжества праздновать следует также после завершения поста. От вредных привычек, таких как курение и пьянство, воздержаться желательно в период всего Великого поста.От поста по церковной традиции освобождаются беременные женщины, кормящие матери, тяжело больные, путешественники, военные, рабочие, занимающиеся тяжелым физическим трудом, а также дети до семи лет.Самым легким послаблением в Великий пост считается разрешение на растительное масло, а более серьезным – на рыбу. По церковной традиции рыба обычно разрешается на Благовещение и в Вербное Воскресение. Дальнейшее послабление идет на молочные продукты и яйца. Согласовать все эти вопросы нужно с лечащим врачом и духовником.Великий пост наступает на следующий день после Масленицы, поэтому на Руси, по обычаю, чистили дом от "духа Масленицы". Для этого все жилые помещения убирали тщательно.По обычаю, раскаленный кирпич или уголь, обрызганный водой с уксусом или мятой, носили по дому. В этот день по традиции также ходили в баню для чистоты тела.Все облачения в храмах по традиции меняются на темные, многие молитвы сопровождаются земными поклонами, а пение – чтением.На первой неделе Великого поста в понедельник, вторник, среду и четверг на вечерней службе читается Великий Покаянный канон Святого Андрея Критского. В нем вся священная история Ветхого и Нового Завета предстает сквозь призму страстей, грехов, покаяния и царственной свободы духа, даруемой Богом.Пост помогает приготовиться к великим и спасительным делам – Святые всегда строго постились и советовали другим.Но без молитвы пост – это просто диета. Во время поста в первую очередь нужно заботиться об очищении помыслов и души. Для этого следует ежедневно молиться дома и по возможности все семь недель Великого поста посещать церковные службы.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220124/kakogo-chisla-maslenitsa-i-velikiy-post-2022-tserkovnyy-kalendar-263838832.html

https://sputnik-georgia.ru/20211127/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-262396650.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников