https://sputnik-georgia.ru/20220304/inflyatsiya-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-statistiki-264954744.html

Инфляция в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Инфляция в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Инфляция начнет постепенно снижаться с весны этого года и приблизится к целевому показателю к концу года, прогнозирует Нацбанк 04.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-04T09:01+0400

2022-03-04T09:01+0400

2022-03-04T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Годовая инфляция (февраль 2022 года к февралю 2021 года) в Грузии составила 13,7%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).За год цены выросли на коммунальные услуги (45,8%), транспорт (14,5%), гостиницы и рестораны (12,1%) и здравоохранение (6,5%). В феврале цены на продовольствие за год выросли на 17,3%. В феврале 2022 года, по сравнению с январем 2022 года, уровень инфляции составил 0,9%. В январе месячная инфляция составляла 1,1%.Что влияет на динамику цен в ГрузииПо информации Национального банка Грузии, пандемия коронавируса поставила мировую экономику перед многими трудностями, и одним из важных факторов в этом отношении является тенденция ускоренного роста цен, которая в последнее время остается проблемой как в развитых, так и в развивающихся странах."В связи с этим наблюдается резкий рост цен на продукты питания в долларах США и в последнее время еще более быстрый рост цен на нефть на мировых рынках, который сопровождается высокими темпами роста затрат на международные перевозки", – говорится в сообщении Нацбанка.Регулятор отмечает, что рост инфляции также является проблемой для Грузии. Высокий уровень показателя в основном обусловлен единичными факторами, которые особенно активны во всем мире в 2020-2021 годах.Парламент Грузии утвердил "Денежно-кредитную и валютную политику" страны на три года >>"В 2021 году ожидается рост ВВП на 10,6%, что в основном будет связано с сохранением фискальных стимулов, реализацией спроса, накопленного на предыдущих этапах пандемии, и недавней высокой процентной ставкой", – отмечет Нацбанк.Сильная кредитная активность является положительным стимулом для текущей экономической активности, но в то же время препятствует снижению инфляции, подчеркивает Нацбанк.Как начнет снижаться уровень инфляцииПо мнению Нацбанка, в ближайшее время инфляция останется высокой."При прочих равных условиях, инфляция начнет постепенно снижаться с весны этого года и приблизится к целевому показателю к концу года", – говорится в заявлении регулятора.Грузия завершила 2021 год двузначным экономическим ростом - новая статистика >>В документе отмечается, что при прочих равных условиях текущий прогноз предполагает снижение инфляции с весны 2022 года, что вместе с принятием временных факторов будет поддержано существующей жесткой денежно-кредитной политикой и фискальной консолидацией.Однако перед лицом сильных потрясений предложения угроза роста инфляционных ожиданий по-прежнему актуальна. Однако инфляционные риски сохраняются, и их реализация может привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, инфляция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"