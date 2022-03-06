https://sputnik-georgia.ru/20220306/minselkhoz-gruzii-obyasnil-dogovorennost-o-vyvoze-molochki-v-rossiyu-265014485.html

Минсельхоз Грузии объяснил договоренность о вывозе молочки в Россию

Минсельхоз Грузии объяснил договоренность о вывозе молочки в Россию

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Переговоры о допуске грузинского молока и молочной продукции на российский рынок велись с 2020 года и завершились только сейчас... 06.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-06T14:57+0400

2022-03-06T14:57+0400

2022-03-06T16:57+0400

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ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Переговоры о допуске грузинского молока и молочной продукции на российский рынок велись с 2020 года и завершились только сейчас, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия Минсельхоза Грузии.Власти Грузии подверглись резкой критике со стороны оппозиции за то, что на фоне вводимых Западом санкций против России грузинская сторона напротив планирует расширить экспорт в эту страну. Запад стал ужесточать санкции сразу после начала Россией спецоперации на Украине. Агентство продовольствия подчеркнуло, что переговоры ведутся не с одной страной, в том числе неделю назад успешно завершило переговоры с Саудовской Аравией."С 2020 года велись переговоры и с Российской Федерацией, на основании которых было принято решение о допуске экспорта грузинской продукции животного происхождения в Российскую Федерацию и другие страны", - сказано в сообщении.В то же время, в рамках Соглашения об ассоциации между Грузией и Евросоюзом, ведется интенсивная работа по внедрению стандартов и регуляций, позволяющих экспортировать грузинские продукты животного происхождения в страны ЕС.Там же отмечено, что благодаря усилиям Минсельхоза в направлении диверсификации рынков для продуктов животного происхождения, с декабря 2016 года разрешен экспорт грузинского меда на рынок ЕС. Агентство подчеркнуло, что в 2021 году на европейский рынок было вывезено беспрецедентное количество грузинского меда.Грузинские предприятия смогут поставлять молоко и молочную продукцию в РФ>>Накануне стало известно, что Россельхознадзор принял решение расширить список поставщиков молока и молочной продукции из Грузии. Речь идет о 15 грузинских предприятиях, названия которых не уточняются.Переговоры, как говорится в сообщении Россельхознадзора, состоялись 5 марта. В них участвовали представители Грузии, Беларуси и Азербайджана. С грузинской стороны переговоры вел глава Национального агентства продовольствия Зураб Чекурашвили.Россия на сегодняшний день является одним из главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между Грузией и Россией в 2021 году вырос на 23,2% по сравнению с 2020 годом и составил 1,6 миллиарда долларов.Возникнут ли в Грузии перебои с поставками муки и пшеницы?>>Из Грузии в РФ в прошлом году вывезли 107,4 тысячи тонн минеральной и пресной воды, до 105 тысяч тонн ферросплавов, 38,4 тысячи тонн натурального виноградного вина и примерно 25 тысяч тонн фруктов и так далее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, грузия, новости, зураб чекурашвили, беларусь, азербайджан, россельхознадзор, россия