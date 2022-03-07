https://sputnik-georgia.ru/20220307/minkult-obyavil-konkurs-na-uchastie-v-programme-venetsianskoy-biennale-265031803.html
Минкульт объявил конкурс на участие в программе Венецианской биеннале
Минкульт объявил конкурс на участие в программе Венецианской биеннале
59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов" 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T14:16+0400
2022-03-07T14:16+0400
2022-03-07T14:16+0400
венецианская биеннале
культура
грузия
новости
венеция
тбилиси
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24500/46/245004649_0:39:2000:1164_1920x0_80_0_0_b537f442258fd9b45cfc65e23557a12d.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило конкурс для молодых художников на участие в программе резидентства Национального павильона Грузии на 59-й Венецианской международной биеннале современного искусства.Среди других условий - конкурсант должен свободно владеть английским языком, иметь профессиональный опыт (B2, по класификации The Common European Framework of Reference for Languages). Кроме того, заявитель должен быть коммуникабельным, организованным и трудолюбивым, обладать высоким чувством ответственности и принятия решений, рациональным распределением времени и внимания, отмечают в Минкульте.Конкурсант также должен объяснить, почему он хочет участвовать в программе и как он будет использовать эту возможность, предоставленную ему государством, в целях как его карьерного роста, так и представления культуры Грузии."От Розы до Симоны": фестиваль феминистского кино открывается в Тбилиси По итогам конкурса будут отобраны семь молодых людей, с которыми будет подписан контракт, согласно которому каждый из них будет обязан провести один месяц (30-35 дней) в Венеции.В течение месяца выбранное лицо должно будет следить за Национальным павильоном Грузии, тесно сотрудничать с дирекцией выставочных площадей, а также с комиссаром Национального павильона Грузии. Взамен министерство культуры профинансирует победившим кандидатам проезд в обе стороны, проживание и ежедневные расходы.Если победитель не выполнит свои обязанности или каким-то образом нарушит договор, то он будет отозван из программы, а на его место будет отправлен следующий лучший по баллам кандидат.Принятые на конкурс проекты будут оцениваться специальной комиссией, членов которой выберет министерство культуры, отмечают в ведомстве.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
венеция
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24500/46/245004649_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_230fb7e0f40a931eeec2d720051fa4f5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
венецианская биеннале, культура, грузия, новости, венеция, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Минкульт объявил конкурс на участие в программе Венецианской биеннале
Подписаться на
59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов"
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило конкурс для молодых художников на участие в программе резидентства Национального павильона Грузии на 59-й Венецианской международной биеннале современного искусства.
По условиям, в конкурсе может принять участие лицо, которому еще не исполнилось 30 лет на период до 21 марта 2022 года, кто учится или работает в сфере искусства. Желательно, чтобы конкурсант имел опыт участия в арт-проектах, а также некоторый опыт самостоятельной жизни в чужой стране.
Среди других условий - конкурсант должен свободно владеть английским языком, иметь профессиональный опыт (B2, по класификации The Common European Framework of Reference for Languages).
Кроме того, заявитель должен быть коммуникабельным, организованным и трудолюбивым, обладать высоким чувством ответственности и принятия решений, рациональным распределением времени и внимания, отмечают в Минкульте.
Конкурсант также должен объяснить, почему он хочет участвовать в программе и как он будет использовать эту возможность, предоставленную ему государством, в целях как его карьерного роста, так и представления культуры Грузии.
По итогам конкурса будут отобраны семь молодых людей, с которыми будет подписан контракт, согласно которому каждый из них будет обязан провести один месяц (30-35 дней) в Венеции.
В течение месяца выбранное лицо должно будет следить за Национальным павильоном Грузии, тесно сотрудничать с дирекцией выставочных площадей, а также с комиссаром Национального павильона Грузии.
Взамен министерство культуры профинансирует победившим кандидатам проезд в обе стороны, проживание и ежедневные расходы.
Если победитель не выполнит свои обязанности или каким-то образом нарушит договор, то он будет отозван из программы, а на его место будет отправлен следующий лучший по баллам кандидат.
Конкурсные заявки будут приниматься с 7 марта по 21 марта 18:00 в министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии по адресу: г. Тбилиси, Набережная №4 . Заявки в электронном формате принимаются в материальной форме по адресу info@culture.gov.ge.
Принятые на конкурс проекты будут оцениваться специальной комиссией, членов которой выберет министерство культуры, отмечают
в ведомстве.
Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет.
59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.