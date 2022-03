https://sputnik-georgia.ru/20220307/minkult-obyavil-konkurs-na-uchastie-v-programme-venetsianskoy-biennale-265031803.html

Минкульт объявил конкурс на участие в программе Венецианской биеннале

Минкульт объявил конкурс на участие в программе Венецианской биеннале

59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов" 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T14:16+0400

2022-03-07T14:16+0400

2022-03-07T14:16+0400

венецианская биеннале

культура

грузия

новости

венеция

тбилиси

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24500/46/245004649_0:39:2000:1164_1920x0_80_0_0_b537f442258fd9b45cfc65e23557a12d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи объявило конкурс для молодых художников на участие в программе резидентства Национального павильона Грузии на 59-й Венецианской международной биеннале современного искусства.Среди других условий - конкурсант должен свободно владеть английским языком, иметь профессиональный опыт (B2, по класификации The Common European Framework of Reference for Languages). Кроме того, заявитель должен быть коммуникабельным, организованным и трудолюбивым, обладать высоким чувством ответственности и принятия решений, рациональным распределением времени и внимания, отмечают в Минкульте.Конкурсант также должен объяснить, почему он хочет участвовать в программе и как он будет использовать эту возможность, предоставленную ему государством, в целях как его карьерного роста, так и представления культуры Грузии."От Розы до Симоны": фестиваль феминистского кино открывается в Тбилиси По итогам конкурса будут отобраны семь молодых людей, с которыми будет подписан контракт, согласно которому каждый из них будет обязан провести один месяц (30-35 дней) в Венеции.В течение месяца выбранное лицо должно будет следить за Национальным павильоном Грузии, тесно сотрудничать с дирекцией выставочных площадей, а также с комиссаром Национального павильона Грузии. Взамен министерство культуры профинансирует победившим кандидатам проезд в обе стороны, проживание и ежедневные расходы.Если победитель не выполнит свои обязанности или каким-то образом нарушит договор, то он будет отозван из программы, а на его место будет отправлен следующий лучший по баллам кандидат.Принятые на конкурс проекты будут оцениваться специальной комиссией, членов которой выберет министерство культуры, отмечают в ведомстве.Венецианская международная биеннале искусства – крупнейшая и самая престижная выставка современного искусства, основанная в 1895 году и насчитывающая более 120 лет. 59-я Международная художественная выставка пройдет с 23 апреля по 27 ноября 2022 года и называется "Молоко снов". Название взято из одноименной книги художницы-сюрреалиста Леоноры Каррингтон (1917-2011).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

венеция

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

венецианская биеннале, культура, грузия, новости, венеция, тбилиси, министерство культуры, спорта и молодежи грузии