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Премьер: некоторые лекарства в Грузии уже подешевели на 80%
Премьер: некоторые лекарства в Грузии уже подешевели на 80%
В Грузию уже поступили турецкие медикаменты 32 наименований, и они намного дешевле, чем их аналоги 07.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-07T12:44+0400
2022-03-07T12:44+0400
2022-03-07T13:05+0400
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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Благодаря открытию грузинского рынка для турецких медикаментов цены на некоторые лекарства в Грузии уже снизились на 60-80%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Власти Грузии открыли фармацевтический рынок страны для Турции в середине января. Это было сделано в расчете на то, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах. В Грузию уже поступили медикаменты 32 наименований, и они намного дешевле, чем их аналоги.По его словам, если до сих пор лекарства, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, стоили 220 лари, то сегодня их стоимость составляет 48 лари."В большинстве случаев цены на лекарства снижены от 60 до 80%. Цены снижены минимум на половину, чему мы, конечно, очень рады", – отметил Гарибашвили.Наценка на лекарства в Грузии достигает 1000% – Леквинадзе>>Премьер поблагодарил министра здравоохранения Зураба Азарашвили за активную работу в этом направлении. В понедельник Азарашвили вновь отправится в Турцию, где встретился со своей коллегой и обсудит увеличение объемов поставок турецких медикаментов.К этому времени в министерство здравоохранения поступили десятки наименований медикаментов для регистрации, которая необходима для поступления на грузинский рынок.С 1 января грузинские фармакологические компании обязали соблюдать стандарты GMP (надлежащая производственная практика) и GDP (надлежащая дистрибьюторская практика).В Грузии готовят инспекторов по надзору за лекарствами>>В настоящее время идет активная работа над созданием лаборатории качества лекарства, чтобы все медикаменты, которые будут произведены в Грузии или импортированы из-за рубежа, были высокого качества, сказал премьер-министр.Глава правительства обещает строго контролировать этот процесс.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, турция, здравоохранение
Премьер: некоторые лекарства в Грузии уже подешевели на 80%
12:44 07.03.2022 (обновлено: 13:05 07.03.2022) Подписаться на
В Грузию уже поступили турецкие медикаменты 32 наименований, и они намного дешевле, чем их аналоги
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Благодаря открытию грузинского рынка для турецких медикаментов цены на некоторые лекарства в Грузии уже снизились на 60-80%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.
Власти Грузии открыли фармацевтический рынок страны для Турции в середине января. Это было сделано в расчете на то, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах. В Грузию уже поступили медикаменты 32 наименований, и они намного дешевле, чем их аналоги.
"Мы начали процесс снижения цен на лекарства. Мы открыли турецкий рынок с тем условием, что поступят лекарства только высокого стандарта. Я хочу сказать населению, что лекарства уже поступили в Грузию и доступны, в аптеках уже продаются самые востребованные лекарства нескольких наименований", – заявил Гарибашвили.
По его словам, если до сих пор лекарства, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, стоили 220 лари, то сегодня их стоимость составляет 48 лари.
"В большинстве случаев цены на лекарства снижены от 60 до 80%. Цены снижены минимум на половину, чему мы, конечно, очень рады", – отметил Гарибашвили.
Премьер поблагодарил министра здравоохранения Зураба Азарашвили за активную работу в этом направлении. В понедельник Азарашвили вновь отправится в Турцию, где встретился со своей коллегой и обсудит увеличение объемов поставок турецких медикаментов.
К этому времени в министерство здравоохранения поступили десятки наименований медикаментов для регистрации, которая необходима для поступления на грузинский рынок.
"Очень скоро этот процесс будет ускорен, чтобы все лекарства своевременно были заменены, население могло делать выбор и покупать дешевые медикаменты. Мы с самого начала сказали, что главным требованием будет качество. Качество соблюдено. Все лекарства, которые поступили, удовлетворяют GMP стандарт", – отметил Гарибашвили.
С 1 января грузинские фармакологические компании обязали соблюдать стандарты GMP (надлежащая производственная практика) и GDP (надлежащая дистрибьюторская практика).
В настоящее время идет активная работа над созданием лаборатории качества лекарства, чтобы все медикаменты, которые будут произведены в Грузии или импортированы из-за рубежа, были высокого качества, сказал премьер-министр.
Глава правительства обещает строго контролировать этот процесс.
В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
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