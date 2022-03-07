https://sputnik-georgia.ru/20220307/premer-nekotorye-lekarstva-v-gruzii-uzhe-podesheveli-na-80-265028744.html

Премьер: некоторые лекарства в Грузии уже подешевели на 80%

Премьер: некоторые лекарства в Грузии уже подешевели на 80%

В Грузию уже поступили турецкие медикаменты 32 наименований, и они намного дешевле, чем их аналоги 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T12:44+0400

2022-03-07T12:44+0400

2022-03-07T13:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Благодаря открытию грузинского рынка для турецких медикаментов цены на некоторые лекарства в Грузии уже снизились на 60-80%, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.Власти Грузии открыли фармацевтический рынок страны для Турции в середине января. Это было сделано в расчете на то, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах. В Грузию уже поступили медикаменты 32 наименований, и они намного дешевле, чем их аналоги.По его словам, если до сих пор лекарства, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, стоили 220 лари, то сегодня их стоимость составляет 48 лари."В большинстве случаев цены на лекарства снижены от 60 до 80%. Цены снижены минимум на половину, чему мы, конечно, очень рады", – отметил Гарибашвили.Наценка на лекарства в Грузии достигает 1000% – Леквинадзе>>Премьер поблагодарил министра здравоохранения Зураба Азарашвили за активную работу в этом направлении. В понедельник Азарашвили вновь отправится в Турцию, где встретился со своей коллегой и обсудит увеличение объемов поставок турецких медикаментов.К этому времени в министерство здравоохранения поступили десятки наименований медикаментов для регистрации, которая необходима для поступления на грузинский рынок.С 1 января грузинские фармакологические компании обязали соблюдать стандарты GMP (надлежащая производственная практика) и GDP (надлежащая дистрибьюторская практика).В Грузии готовят инспекторов по надзору за лекарствами>>В настоящее время идет активная работа над созданием лаборатории качества лекарства, чтобы все медикаменты, которые будут произведены в Грузии или импортированы из-за рубежа, были высокого качества, сказал премьер-министр.Глава правительства обещает строго контролировать этот процесс.В ноябре 2021 года премьер Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, турция, здравоохранение