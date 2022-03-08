https://sputnik-georgia.ru/20220308/ekspert-nazval-reshenie-po-spaseniyu-ekonomiki-gruzii-265069032.html

Эксперт назвал решение по спасению экономики Грузии

Эксперт назвал решение по спасению экономики Грузии

Падение национальной валюты Грузии эксперты связывают с нарастанием неопределенности из-за событий на Украине, что влияет на настроения населения и бизнесменов... 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T16:51+0400

2022-03-08T16:51+0400

2022-03-08T17:17+0400

экономика грузии

экономика

грузия

аналитика

национальный банк

международный валютный фонд

сша

украина

владимир путин

минобороны рф

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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Правительству Грузии следует вести проактивную политику с международными финансовыми институтами, чтобы снизить давление внешних шоков и негативных ожиданий, ставящих под угрозу экономический рост страны, заявил исследователь в области экономики аналитической организации Geocase Георгий Абашишвили. Российско-украинский кризис кардинально поменял прогнозы экономического роста Грузии на 2022 год, и, как считают эксперты, антироссийские санкции будут иметь серьезные негативные последствия для экономики страны, которая во многом привязана к российскому рынку.По словам эксперта, несмотря на увеличение объемов торговли со странами Евросоюза, Грузия не смогла сильно изменить торговую политику, ведь страна очень сильно привязана к российскому рынку.Россия является крупнейшим торговым партнером Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. Доля России во всем внешнеторговом обороте Грузии 11,4%.Повысится ли цена на хлеб в Грузии? >>>Среди важных торговых партнеров страны и Украина, ее доля во всем внешнеторговом обороте Грузии в 2021 году составила 5,3%. Товарооборот между Грузией и Украиной в 2021 году составил 758,9 миллиона долларов, что почти на 25% больше чем в 2020 году.Поэтому российская спецоперация на Украине уже отразилась на стоимости товаров из этих стран и даже вызвала дефицит некоторых из них на грузинских прилавках.Грузия ведет переговоры с Международным валютным фондом о начале новой программы для увеличения экономического роста. В апреле 2021 года МВФ завершил четырехлетнюю программу, направленную на поддержку экономических реформ в Грузии, и перечислит Грузии последний транш в размере около 111 миллионов долларов, в результате чего общие выплаты в рамках программы составят 687 миллионов долларов."Это будет очень важно для макроэкономической стабильности и устойчивости Грузии. К сожалению, экономика Грузии пока не такая устойчивая, чтобы выдержать шоки. Поэтому необходима координированная работа с международными партнерами", - заключил Абашишвили.Курс лариНациональный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 8 марта в размере 3,3991 GEL/$1, что на 12% меньше, чем на 24 февраля, до начала операции России на Украине.Падение Национальной валюты Грузии эксперты связывают с нарастанием неопределенности из-за событий на Украине, что влияет на настроения населения и бизнесменов в Грузии.По его словам, для прояснения общей ситуации должна быть более активная коммуникация с населением и предпринимателями.Россия начала спецоперацию на Украине рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ."Грузинская мечта" назвала печальной критику властей Украины в адрес Грузии >>>В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика грузии, экономика, грузия, аналитика, национальный банк, международный валютный фонд, сша, украина, владимир путин, минобороны рф