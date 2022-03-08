https://sputnik-georgia.ru/20220308/premer-gruzii-vstretilsya-s-predstavitelyami-biznesa-i-veduschikh-bankov-strany-265068016.html

Премьер Грузии провел встречу с банкирами

Премьер Грузии провел встречу с банкирами

Глава правительства заслушал обзор экономической ситуации в Грузии от президента Национального банка 08.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-08T16:20+0400

2022-03-08T16:20+0400

2022-03-08T16:56+0400

ираклий гарибашвили

экономика

грузия

новости

леван давиташвили

коба гвенетадзе

национальный банк

tbc bank

liberty bank

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/13/263742739_135:395:3074:2048_1920x0_80_0_0_06bda7ce7887d1fa2ee6ffdb81ec5e0f.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами экономической команды правительства и президентом Нацбанка встретился с руководством действующих в Грузии банков, а также президентами Банковской и Бизнес-ассоциаций, сообщает пресс-служба администрации правительства.Глава правительства заслушал от президента Национального банка Кобы Гвенетадзе обзор экономической ситуации и прогнозы Нацбанка относительно курса национальной валюты. В последнее время лари начал стремительно обесцениваться к доллару. На сегодняшний день официальный курс - 3,3991 GEL/$1, в то время как еще 21 февраля доллар стоит менее 3 лари. То есть, национальная валюта обесценилась на 14%. На встрече с банкирами Ираклий Гарибашвили подчеркнул позитивные экономические тенденции в стране и отметил, что в январе был зафиксирован 18% экономический рост, что является беспрецедентным показателем в регионе.Вместе с тем значительно увеличился экспорт и наблюдается положительная динамика в направлении оживления туризма. По словам премьер-министра, сейчас важно не сбавлять темпы, а еще больше наращивать их. Особая роль в этом процессе отводится бизнесу.Повысится ли цена на хлеб в Грузии? >>Премьер-министр от имени правительства Грузии выразил полную поддержку бизнесу и призвал его активно участвовать в реализации заявленных государством проектов и программ, которые нацелены на содействие экономическому росту и создание новых рабочих мест.Премьер рассказал, как сохранить экономический рост в Грузии>>Во встрече приняли участие вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр финансов Лаша Хуцишвили, глава администрации правительства Илья Дарчиашвили, вице-президенты Национального банка Арчил Мествиришвили и Папуна Лежава, исполнительный директор Бизнес-ассоциации Сосо Пхакадзе, президент Ассоциации банков Александр Дзнеладзе, руководители Bank of Georgia, TBC Bank и Liberty Bank.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ираклий гарибашвили, экономика, грузия, новости, леван давиташвили, коба гвенетадзе, национальный банк, tbc bank, liberty bank