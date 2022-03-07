https://sputnik-georgia.ru/20220307/premer-rasskazal-kak-sokhranit-ekonomicheskiy-rost-v-gruzii-265033571.html

Премьер рассказал, как сохранить экономический рост в Грузии

Премьер рассказал, как сохранить экономический рост в Грузии

Гарибашвили назвал темпы роста экономики Грузии беспрецедентными в регионе и в Европе 07.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-07T14:48+0400

2022-03-07T14:48+0400

2022-03-07T14:49+0400

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европа

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Несмотря на большие вызовы в регионе, нужно перестроиться таким образом, чтобы сохранить высокий экономический рост, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.По его словам, рост наблюдается по всем направлениям – экспорт, туризм и так далее. "Поэтому этот темп сейчас очень важно не сбавлять, наоборот, надо его сохранить и еще больше увеличить", – сказал Гарибашвили.Премьер рассказал, каким способом власти планируют добиться этого."Мы должны активно запускать те проекты и программы, которые анонсировали – это программа занятости, это начало проектов по ускорению акселераторов экономики, и мы все настроены на сохранение этого темпа", – отметил Гарибашвили.По словам главы правительства, для сохранения высоких темпов экономического роста нужно больше коммуникации с бизнесом. На этой неделе Гарибашвили присоединится к одно из встреч с бизнесменами, которые активно проводят вице-премьер и глава Минэкономики Леван Давиташвили и министр финансов Лашей Хуцишвили.Под действием пандемии коронавируса в 2020 году произошел спад экономики Грузии на 6,8%. С апреля 2021 года начался довольно быстрый процесс восстановления, что отразилось практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и оборота предприятий.Инфляция в Грузии продолжает расти – новые данные статистики>>Средний показатель реального роста экономики за 2021 год составил 10,6%. Между тем, годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9% при целевом показателе 3%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, европа, ираклий гарибашвили