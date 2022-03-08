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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 08.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-08T12:37+0400
2022-03-08T12:37+0400
2022-03-08T12:37+0400
грузия
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ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 9,55% и составила 89,59 доллара с доходностью 7,44%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 5,14%, торги закрылись с доходностью 6,17% по цене 99,77 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 100,4 пункта с доходностью 5,91%, за неделю цена понизилась на 0,07%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 9,08% до 87,2 пункта, доходность составила 6,52%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиПо информации Galt & Taggart, цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 19,79% и составила 10,78 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 828 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,62-13,2 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 18,58% и составила 4,6 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 1,4 миллиона ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 4,5-5,72 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 21,31% до 9,6 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 397 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 9,53-12,4 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации
Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
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Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 9,55% и составила 89,59 доллара с доходностью 7,44%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.
Торги корпоративными облигациями
Согласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 5,14%, торги закрылись с доходностью 6,17% по цене 99,77 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 100,4 пункта с доходностью 5,91%, за неделю цена понизилась на 0,07%.
Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 9,08% до 87,2 пункта, доходность составила 6,52%.
Торги акциями
По информации Galt & Taggart, цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 19,79% и составила 10,78 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 828 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 10,62-13,2 фунта за акцию.
Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 18,58% и составила 4,6 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 1,4 миллиона ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 4,5-5,72 фунта.
Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 21,31% до 9,6 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 397 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 9,53-12,4 фунта за акцию.
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