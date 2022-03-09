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Минсельхоз: безосновательный рост цен на продукты в Грузии недопустим
Минсельхоз: безосновательный рост цен на продукты в Грузии недопустим
В сегодняшней ситуации важны как поддержка государства, так и ответственность бизнеса, отметил глава ведомства 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T22:26+0400
2022-03-09T22:26+0400
2022-03-09T22:26+0400
экономика
экономика грузии
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Бизнес должен проявить социальную ответственность и не допустить безосновательного роста цен на продовольствие, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточать санкции против России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.Ранее Минсельхоз Грузии заявил, что дефицита продовольствия в Грузии нет, есть перебои в цепи поставок, что будет исправлено в ближайшие дни.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, экономика грузии, грузия, новости, министерство сельского хозяйства грузии, продукты питания
Минсельхоз: безосновательный рост цен на продукты в Грузии недопустим
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В сегодняшней ситуации важны как поддержка государства, так и ответственность бизнеса, отметил глава ведомства
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Бизнес должен проявить социальную ответственность и не допустить безосновательного роста цен на продовольствие, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.
Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточать санкции против России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.
"В нынешней ситуации важны как поддержка государства необходимых направлений поставок продовольствия, так и особая ответственность бизнеса, чтобы не допустить безосновательного роста цен", - сказал Шамугия.
Ранее Минсельхоз Грузии заявил, что дефицита продовольствия в Грузии нет, есть перебои в цепи поставок, что будет исправлено в ближайшие дни.
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