https://sputnik-georgia.ru/20220309/minselkhoz-bezosnovatelnyy-rost-tsen-na-produkty-v-gruzii-nedopustim-265104774.html

Минсельхоз: безосновательный рост цен на продукты в Грузии недопустим

Минсельхоз: безосновательный рост цен на продукты в Грузии недопустим

В сегодняшней ситуации важны как поддержка государства, так и ответственность бизнеса, отметил глава ведомства 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T22:26+0400

2022-03-09T22:26+0400

2022-03-09T22:26+0400

экономика

экономика грузии

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министерство сельского хозяйства грузии

продукты питания

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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Бизнес должен проявить социальную ответственность и не допустить безосновательного роста цен на продовольствие, заявил министр сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия.Последние несколько дней жители Грузии скупают сахар, а также соль, подсолнечное масло и крупы, опасаясь, что эти товары окажутся в дефиците из-за событий на Украине. Запад стал ужесточать санкции против России сразу после того, как она начала спецоперацию на Украине 24 февраля.Ранее Минсельхоз Грузии заявил, что дефицита продовольствия в Грузии нет, есть перебои в цепи поставок, что будет исправлено в ближайшие дни.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, экономика грузии, грузия, новости, министерство сельского хозяйства грузии, продукты питания