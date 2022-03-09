https://sputnik-georgia.ru/20220309/my-ne-prodaem-bilety-cherez-rossiyskuyu-kartu-mir---direktor-georgian-airways-265102993.html

Директор Georgian Airways опроверг продажу билетов через систему "Мир"

Директор Georgian Airways опроверг продажу билетов через систему "Мир"

В настоящее время на сайте вновь два варианта оплаты - картами Visa и Mastercard 09.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-09T19:19+0400

2022-03-09T19:19+0400

2022-03-09T20:19+0400

georgian airways

airzena

грузия

новости

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0b/259516204_0:38:1921:1118_1920x0_80_0_0_123c3c1f27842ddc10e397044e937955.jpg

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Директор Georgian Airways Тамаз Гаиашвили назвал "большим недоразумением" муссирование темы о том, продает ли авиакомпания билеты через российскую платежную систему "Мир".Гаиашвили подвергся резкой критике после того, как в СМИ появилась информация о том, что Georgian Airways в условиях западных санкций против России продает билеты через систему "Мир". У офиса компании в центре Тбилиси даже прошла акция протеста. По словам директора Georgian Airways, грузинские банки не работают с системой "Мир", поэтому продавать билеты через эту систему невозможно."Вчера мне позвонил журналист "Радио свобода"* и спросил, продаю ли я билеты по картам "Мир". Я ответил, что не знаю, но если бы даже продавал, что с того?" - заявил Гаиашвили. У здания авиакомпании Georgian Airways проходит акция протеста>>Согласно интервью на сайте радио, Гаиашвили сказал, что не является государством, у него частная компания и он не обязан присоединяться к санкциям Запада. При этом опубликован скриншот с сайта Georgian Airways, на котором среди прочих систем оплаты указана система "Мир". В настоящее время на сайте вновь два варианта оплаты - картами Visa и Mastercard.Международные системы Visa и Mastercard в минувшее воскресенье объявили о приостановке операций в России. Позже российский "Альфа-банк" заявил, что эти карточки продолжат работать там, где принимается карта российской платежной системы "Мир" - это Турция, ОАЭ, Вьетнам, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.Нацбанк Грузии: российская платежная система "Мир" не работает в стране >>>Запад стал ужесточать санкции против России после начала российской спецоперации на Украине утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что это операция по "демилитаризации и денацификации Украины", захват украинских территорий не входит в планы РФ.Грузия не стала вводить санкции. Как заявили власти, от этого намного больше пострадает сама Грузия.* Признано иноагентом в РоссииПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

georgian airways, airzena, грузия, новости, экономика, россия