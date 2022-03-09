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Оппозиция развернула информационную войну - "Грузинская мечта"
Оппозиция развернула информационную войну - "Грузинская мечта"
Правящая партия Грузии обвинила оппозицию в попытке создать в стране ажиотаж 09.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-09T17:12+0400
2022-03-09T17:12+0400
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ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция создает искусственный ажиотаж и панику, манипулируя темой Украины, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на брифинге в среду.Напряженные отношения между оппозицией и правящей силой еще более обострились в последнее время из-за Украины. Особую критику оппозиции вызвала позиция правительства Грузии не присоединяться к антироссийским санкциям Запада.По его словам, в информационной войне против правительства участвуют все оппозиционные СМИ и партийные активисты, которые создают искусственный ажиотаж и панику. При этом он отметил, что оппозиция наняла специальных лоббистов для этого.В качестве примера Мдинарадзе привел ажиотаж по поводу приезда в Грузию граждан России, а также по поводу дефицита продуктов.Россияне стали массово приезжать Грузию?>>"Из-за ажиотажа локально зафиксирован дефицит продуктов, что нелогично, так как о дефиците нет даже речи", - сказал Мдинарадзе, подчеркнув, что дефицит могли создать санкции, которых требует оппозиция.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Оппозиция развернула информационную войну - "Грузинская мечта"
17:12 09.03.2022 (обновлено: 17:16 09.03.2022) Подписаться на
Правящая партия Грузии обвинила оппозицию в попытке создать в стране ажиотаж
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Грузинская оппозиция создает искусственный ажиотаж и панику, манипулируя темой Украины, заявил один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе на брифинге в среду.
Напряженные отношения между оппозицией и правящей силой еще более обострились в последнее время из-за Украины. Особую критику оппозиции вызвала позиция правительства Грузии не присоединяться к антироссийским санкциям Запада.
"В Грузии радикальная оппозиция развернула информационную войну против властей Грузии и своей страны. Подобного прецедента нет ни в одной стране, несмотря на то, присоединилась страна к санкциям или нет",- сказал Мдинарадзе.
По его словам, в информационной войне против правительства участвуют все оппозиционные СМИ и партийные активисты, которые создают искусственный ажиотаж и панику. При этом он отметил, что оппозиция наняла специальных лоббистов для этого.
В качестве примера Мдинарадзе привел ажиотаж по поводу приезда в Грузию граждан России, а также по поводу дефицита продуктов.
"Из-за ажиотажа локально зафиксирован дефицит продуктов, что нелогично, так как о дефиците нет даже речи", - сказал Мдинарадзе, подчеркнув, что дефицит могли создать санкции, которых требует оппозиция.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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