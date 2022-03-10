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https://sputnik-georgia.ru/20220310/ne-skupayte-dollary--ekspert-prizval-zhiteley-gruzii-ne-panikovat-265120036.html
Не скупайте доллары – эксперт призвал жителей Грузии не паниковать
Не скупайте доллары – эксперт призвал жителей Грузии не паниковать
Экономист считает, что в сложившейся ситуации национальная валюта Грузии ведет себя естественно 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T14:40+0400
2022-03-10T15:25+0400
грузия
экономика
новости
коба гвенетадзе
армения
украина
национальный банк
колебание курса лари
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Как только жители Грузии перестанут в панике скупать доллары, национальная валюта страны должна будет стабилизироваться, заявил экономист Вахтанг Чарая в передаче "Хроника" на телеканале "Имеди".Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 марта в размере 3,4019 GEL/$1. То есть национальная валюта обесценилась почти на 13% по сравнению с курсом на 24 февраля, до начала спецоперации России на Украине.По его словам, скупать доллары сейчас невыгодно."Людям, которые сейчас в панике скупают доллары, я могу сказать, что они проиграют, не торопитесь и не поддавайтесь хаосу", – сказал Чарая.По словам эксперта, утверждения о том, что лари катастрофически обесценился, в то время как на Украине после 24 февраля не проводились торги и курс валюты неизменен, являются ложью. На самом деле на Украине и соседних странах, где можно обменять украинскую валюту, гривна обесценилась почти вдвое.Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил негативные ожидания рынка&gt;&gt;"Российский рубль официально обесценился примерно на 60-70%, и при такой данности уже и не купить доллары, они в два и в три раза дороже на неофициальном рынке. Мы знает, что по соседству в Азербайджане фиксированный курс с 2019 года, а в Армении обесценивание около 10%", – сказал Чарая.Эксперт подчеркнул, что лари тоже ведет себя "естественно и ничего тревожного не происходит, помимо того, что граждане поддались страху и панике".Ранее глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что обменный курс лари уже практически полностью отразил негативные ожидания рынка.Минсельхоз: безосновательный рост цен на продукты в Грузии недопустим&gt;&gt;Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Курс лари начал стремительно укрепляться с февраля 2022 года. Уже 4 числа Нацбанк Грузии установил обменный курс ниже психологической отметки в 3 лари за один доллар, а 23 февраля лари вновь стал обесцениваться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, армения, украина, национальный банк, колебание курса лари

Не скупайте доллары – эксперт призвал жителей Грузии не паниковать

14:40 10.03.2022 (обновлено: 15:25 10.03.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Экономист считает, что в сложившейся ситуации национальная валюта Грузии ведет себя естественно
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Как только жители Грузии перестанут в панике скупать доллары, национальная валюта страны должна будет стабилизироваться, заявил экономист Вахтанг Чарая в передаче "Хроника" на телеканале "Имеди".
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 марта в размере 3,4019 GEL/$1. То есть национальная валюта обесценилась почти на 13% по сравнению с курсом на 24 февраля, до начала спецоперации России на Украине.

"Лари тоже ведет себя естественно и ничего тревожного здесь не происходит, помимо того, что граждане поддались страху и панике. Как только это будет преодолено, я возлагаю большие надежды на то, что курс лари вернется или хотя бы приблизится к тому курсу, который был до потрясений", – заявил Чарая.

По его словам, скупать доллары сейчас невыгодно.
"Людям, которые сейчас в панике скупают доллары, я могу сказать, что они проиграют, не торопитесь и не поддавайтесь хаосу", – сказал Чарая.
По словам эксперта, утверждения о том, что лари катастрофически обесценился, в то время как на Украине после 24 февраля не проводились торги и курс валюты неизменен, являются ложью. На самом деле на Украине и соседних странах, где можно обменять украинскую валюту, гривна обесценилась почти вдвое.
Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил негативные ожидания рынка>>
"Российский рубль официально обесценился примерно на 60-70%, и при такой данности уже и не купить доллары, они в два и в три раза дороже на неофициальном рынке. Мы знает, что по соседству в Азербайджане фиксированный курс с 2019 года, а в Армении обесценивание около 10%", – сказал Чарая.
Эксперт подчеркнул, что лари тоже ведет себя "естественно и ничего тревожного не происходит, помимо того, что граждане поддались страху и панике".
Ранее глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что обменный курс лари уже практически полностью отразил негативные ожидания рынка.
Минсельхоз: безосновательный рост цен на продукты в Грузии недопустим>>
Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
Курс лари начал стремительно укрепляться с февраля 2022 года. Уже 4 числа Нацбанк Грузии установил обменный курс ниже психологической отметки в 3 лари за один доллар, а 23 февраля лари вновь стал обесцениваться.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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