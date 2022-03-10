https://sputnik-georgia.ru/20220310/ne-skupayte-dollary--ekspert-prizval-zhiteley-gruzii-ne-panikovat-265120036.html
Не скупайте доллары – эксперт призвал жителей Грузии не паниковать
Не скупайте доллары – эксперт призвал жителей Грузии не паниковать
Экономист считает, что в сложившейся ситуации национальная валюта Грузии ведет себя естественно 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T14:40+0400
2022-03-10T14:40+0400
2022-03-10T15:25+0400
грузия
экономика
новости
коба гвенетадзе
армения
украина
национальный банк
колебание курса лари
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Как только жители Грузии перестанут в панике скупать доллары, национальная валюта страны должна будет стабилизироваться, заявил экономист Вахтанг Чарая в передаче "Хроника" на телеканале "Имеди".Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 марта в размере 3,4019 GEL/$1. То есть национальная валюта обесценилась почти на 13% по сравнению с курсом на 24 февраля, до начала спецоперации России на Украине.По его словам, скупать доллары сейчас невыгодно."Людям, которые сейчас в панике скупают доллары, я могу сказать, что они проиграют, не торопитесь и не поддавайтесь хаосу", – сказал Чарая.По словам эксперта, утверждения о том, что лари катастрофически обесценился, в то время как на Украине после 24 февраля не проводились торги и курс валюты неизменен, являются ложью. На самом деле на Украине и соседних странах, где можно обменять украинскую валюту, гривна обесценилась почти вдвое.Глава Нацбанка Грузии: курс лари уже отразил негативные ожидания рынка>>"Российский рубль официально обесценился примерно на 60-70%, и при такой данности уже и не купить доллары, они в два и в три раза дороже на неофициальном рынке. Мы знает, что по соседству в Азербайджане фиксированный курс с 2019 года, а в Армении обесценивание около 10%", – сказал Чарая.Эксперт подчеркнул, что лари тоже ведет себя "естественно и ничего тревожного не происходит, помимо того, что граждане поддались страху и панике".Ранее глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что обменный курс лари уже практически полностью отразил негативные ожидания рынка.Минсельхоз: безосновательный рост цен на продукты в Грузии недопустим>>Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Курс лари начал стремительно укрепляться с февраля 2022 года. Уже 4 числа Нацбанк Грузии установил обменный курс ниже психологической отметки в 3 лари за один доллар, а 23 февраля лари вновь стал обесцениваться.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, экономика, новости, коба гвенетадзе, армения, украина, национальный банк, колебание курса лари
Не скупайте доллары – эксперт призвал жителей Грузии не паниковать
14:40 10.03.2022 (обновлено: 15:25 10.03.2022) Подписаться на
Экономист считает, что в сложившейся ситуации национальная валюта Грузии ведет себя естественно
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Как только жители Грузии перестанут в панике скупать доллары, национальная валюта страны должна будет стабилизироваться, заявил экономист Вахтанг Чарая в передаче "Хроника" на телеканале "Имеди".
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 10 марта в размере 3,4019 GEL/$1. То есть национальная валюта обесценилась почти на 13% по сравнению с курсом на 24 февраля, до начала спецоперации России на Украине.
"Лари тоже ведет себя естественно и ничего тревожного здесь не происходит, помимо того, что граждане поддались страху и панике. Как только это будет преодолено, я возлагаю большие надежды на то, что курс лари вернется или хотя бы приблизится к тому курсу, который был до потрясений", – заявил Чарая.
По его словам, скупать доллары сейчас невыгодно.
"Людям, которые сейчас в панике скупают доллары, я могу сказать, что они проиграют, не торопитесь и не поддавайтесь хаосу", – сказал
Чарая.
По словам эксперта, утверждения о том, что лари катастрофически обесценился, в то время как на Украине после 24 февраля не проводились торги и курс валюты неизменен, являются ложью. На самом деле на Украине и соседних странах, где можно обменять украинскую валюту, гривна обесценилась почти вдвое.
"Российский рубль официально обесценился примерно на 60-70%, и при такой данности уже и не купить доллары, они в два и в три раза дороже на неофициальном рынке. Мы знает, что по соседству в Азербайджане фиксированный курс с 2019 года, а в Армении обесценивание около 10%", – сказал Чарая.
Эксперт подчеркнул, что лари тоже ведет себя "естественно и ничего тревожного не происходит, помимо того, что граждане поддались страху и панике".
Ранее глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе заявил, что обменный курс лари уже практически полностью отразил негативные ожидания рынка.
Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
Курс лари начал стремительно укрепляться с февраля 2022 года. Уже 4 числа Нацбанк Грузии установил обменный курс ниже психологической отметки в 3 лари за один доллар, а 23 февраля лари вновь стал обесцениваться.
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