https://sputnik-georgia.ru/20220310/rossiyskie-turisty-vygodny-dlya-ekonomiki-gruzii---mnenie-eksperta-265127488.html

Российские туристы выгодны для экономики Грузии - мнение эксперта

Российские туристы выгодны для экономики Грузии - мнение эксперта

Оппозиция, несмотря на опровержение властей, продолжает настаивать на том, что россияне массово прибывают в Грузию 10.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-10T17:41+0400

2022-03-10T17:41+0400

2022-03-10T17:41+0400

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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. С приездом иностранцев, в том числе граждан России и Беларуси, в Грузию поступает иностранный капитал, что способствует росту экономики страны, сказал Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.Оппозиция, несмотря на опровержение властей, продолжает настаивать на том, что россияне массово прибывают в Грузию. Оппозиционеры говорят, что это чревато последствиями, а СГБ уверяет, что ситуация под контролем.По его словам, опасения касательно прибывающих в Грузию иностранцев преувеличены."Страхи в этом отношении преувеличены. Если все институты и структуры Грузии будут выполнять свои конституционные обязанности, думаю, процесс будет протекать в нормальном русле, и это создаст определенный дополнительный стимул для роста экономики Грузии", - сказал Арчвадзе.Эксперт отметил, часть граждан Грузии рассматривают вопрос не через экономическую призму, а через фобии, которые им активно навязываются.СГБ опровергла сообщения о бесконтрольном въезде в страну иностранцев>>"Если отбросить текущую конъюнктуру и тяжелую ситуацию, связанную с событиями на Украине, поступление иностранного капитала и активов в страну способствует росту экономики, усиливает мультипликацию денег, и создает новые рабочие места", - заявил Арчвадзе.Эксперт считает, что со временем отношение населения Грузии изменится, и определенная разъяснительная работа и политика в целом государства рано или поздно даст положительный результат: то есть экономическая выгода, которая не будет перекрываться фобиями, которые не имеют под собой какие-то объективные основания.Оппозиция развернула информационную войну - "Грузинская мечта">>Накануне глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что за 13 дней в страну прибыло чуть более 20 тысяч граждан России. Для справки, в 2019 году за аналогичный период туристов было 40 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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