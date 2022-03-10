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Российские туристы выгодны для экономики Грузии - мнение эксперта
Российские туристы выгодны для экономики Грузии - мнение эксперта
Оппозиция, несмотря на опровержение властей, продолжает настаивать на том, что россияне массово прибывают в Грузию 10.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-10T17:41+0400
2022-03-10T17:41+0400
2022-03-10T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. С приездом иностранцев, в том числе граждан России и Беларуси, в Грузию поступает иностранный капитал, что способствует росту экономики страны, сказал Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.Оппозиция, несмотря на опровержение властей, продолжает настаивать на том, что россияне массово прибывают в Грузию. Оппозиционеры говорят, что это чревато последствиями, а СГБ уверяет, что ситуация под контролем.По его словам, опасения касательно прибывающих в Грузию иностранцев преувеличены."Страхи в этом отношении преувеличены. Если все институты и структуры Грузии будут выполнять свои конституционные обязанности, думаю, процесс будет протекать в нормальном русле, и это создаст определенный дополнительный стимул для роста экономики Грузии", - сказал Арчвадзе.Эксперт отметил, часть граждан Грузии рассматривают вопрос не через экономическую призму, а через фобии, которые им активно навязываются.СГБ опровергла сообщения о бесконтрольном въезде в страну иностранцев>>"Если отбросить текущую конъюнктуру и тяжелую ситуацию, связанную с событиями на Украине, поступление иностранного капитала и активов в страну способствует росту экономики, усиливает мультипликацию денег, и создает новые рабочие места", - заявил Арчвадзе.Эксперт считает, что со временем отношение населения Грузии изменится, и определенная разъяснительная работа и политика в целом государства рано или поздно даст положительный результат: то есть экономическая выгода, которая не будет перекрываться фобиями, которые не имеют под собой какие-то объективные основания.Оппозиция развернула информационную войну - "Грузинская мечта">>Накануне глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что за 13 дней в страну прибыло чуть более 20 тысяч граждан России. Для справки, в 2019 году за аналогичный период туристов было 40 тысяч человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Российские туристы выгодны для экономики Грузии - мнение эксперта
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Оппозиция, несмотря на опровержение властей, продолжает настаивать на том, что россияне массово прибывают в Грузию
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. С приездом иностранцев, в том числе граждан России и Беларуси, в Грузию поступает иностранный капитал, что способствует росту экономики страны, сказал Sputnik Грузия эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе.
Оппозиция, несмотря на опровержение властей, продолжает настаивать на том, что россияне массово прибывают в Грузию. Оппозиционеры говорят, что это чревато последствиями, а СГБ уверяет, что ситуация под контролем.
"В последние дни я наблюдаю за некоторыми СМИ, и в большинстве случаев отмечается чисто эмоциональный и неэкономический подход к этому процессу", - сказал Арчвадзе.
По его словам, опасения касательно прибывающих в Грузию иностранцев преувеличены.
"Страхи в этом отношении преувеличены. Если все институты и структуры Грузии будут выполнять свои конституционные обязанности, думаю, процесс будет протекать в нормальном русле, и это создаст определенный дополнительный стимул для роста экономики Грузии", - сказал Арчвадзе.
Эксперт отметил, часть граждан Грузии рассматривают вопрос не через экономическую призму, а через фобии, которые им активно навязываются.
"Если отбросить текущую конъюнктуру и тяжелую ситуацию, связанную с событиями на Украине, поступление иностранного капитала и активов в страну способствует росту экономики, усиливает мультипликацию денег, и создает новые рабочие места", - заявил Арчвадзе.
Эксперт считает, что со временем отношение населения Грузии изменится, и определенная разъяснительная работа и политика в целом государства рано или поздно даст положительный результат: то есть экономическая выгода, которая не будет перекрываться фобиями, которые не имеют под собой какие-то объективные основания.
Накануне глава МВД Вахтанг Гомелаури заявил, что за 13 дней в страну прибыло чуть более 20 тысяч граждан России. Для справки, в 2019 году за аналогичный период туристов было 40 тысяч человек.
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