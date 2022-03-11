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"Грузинская мечта" назвала оппозиционеров из "Нацдвижения" предателями
"Грузинская мечта" назвала оппозиционеров из "Нацдвижения" предателями
"Нацдвижение" ежедневно критикует власти Грузии за отказ вводить санкции против России 11.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-11T19:32+0400
2022-03-11T19:32+0400
2022-03-11T19:55+0400
политика
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хатия деканоидзе
украина
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единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" использует события на Украине для нанесения вреда своей стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге."Нацдвижение" ежедневно критикует власти Грузии за отказ вводить санкции против России из-за ее спецоперации на Украине.Он подчеркнул, что сегодня Грузия является единственной страной в мире, где оппозиция использует события на Украине как повод для "проведения акций и ведения кампании, наносящей вред стране на внутренней и внешней арене".По словам Кобахидзе, бывшей правящей партии, видимо, не хватает того, что страна уже потеряла свои территории, и она "хочет еще больше, максимально усугубить положение Грузии".Оппозиция развернула информационную войну - "Грузинская мечта">>Очередным предательством Кобахидзе назвал выступление депутата грузинского парламента от "Нацдвижения" Хатии Деканоидзе на одном из украинских каналов, в ходе которого она обвинила власти Грузии в попытке помочь России в то время, как международное сообщество вводит санкции против нее.По его словам, "Нацдвижением" движет единственная цель – "с одной стороны, усугубить введением санкций социальное и экономическое положение Грузии, с другой стороны - как-то ввязать Грузию в войну".Он отметил, что власти не допустят ввязывания страны в конфликт и нанесения неоправданного и непоправимого ущерба экономическим интересам населения.Правящая партия не раз заявляла, что введение санкций против России намного больше ударит по самой Грузии, поэтому это не будет сделано."Грузинская мечта" назвала печальной критику властей Украины в адрес Грузии>>Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, хатия деканоидзе, украина, грузинская мечта, единое нацдвижение
"Грузинская мечта" назвала оппозиционеров из "Нацдвижения" предателями
19:32 11.03.2022 (обновлено: 19:55 11.03.2022) Подписаться на
"Нацдвижение" ежедневно критикует власти Грузии за отказ вводить санкции против России
ТБИЛИСИ, 11 мар — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" использует события на Украине для нанесения вреда своей стране, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на брифинге.
"Нацдвижение" ежедневно критикует власти Грузии за отказ вводить санкции против России из-за ее спецоперации на Украине.
"Мы обязательно должны откликнуться на предательские действия и кампанию радикальной оппозиции, которая еще больше активизировалась в последние дни", - заявил Кобахидзе, отметив, что власти Грузии выражают солидарность Украине и украинскому народу.
Он подчеркнул, что сегодня Грузия является единственной страной в мире, где оппозиция использует события на Украине как повод для "проведения акций и ведения кампании, наносящей вред стране на внутренней и внешней арене".
По словам Кобахидзе, бывшей правящей партии, видимо, не хватает того, что страна уже потеряла свои территории, и она "хочет еще больше, максимально усугубить положение Грузии".
Очередным предательством Кобахидзе назвал выступление депутата грузинского парламента от "Нацдвижения" Хатии Деканоидзе на одном из украинских каналов, в ходе которого она обвинила власти Грузии в попытке помочь России в то время, как международное сообщество вводит санкции против нее.
По его словам, "Нацдвижением" движет единственная цель – "с одной стороны, усугубить введением санкций социальное и экономическое положение Грузии, с другой стороны - как-то ввязать Грузию в войну".
"Еще раз подчеркиваем, что власти Грузии будут защищать интересы нашего государства и народа", - сказал Кобахидзе.
Он отметил, что власти не допустят ввязывания страны в конфликт и нанесения неоправданного и непоправимого ущерба экономическим интересам населения.
Правящая партия не раз заявляла, что введение санкций против России намного больше ударит по самой Грузии, поэтому это не будет сделано.
Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбаса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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