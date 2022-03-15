https://sputnik-georgia.ru/20220315/narushila-li-prezident-konstitutsiyu-gruzii--otvety-yuristov-265245921.html

Нарушила ли президент Конституцию Грузии : ответы юристов

Нарушила ли президент Конституцию Грузии : ответы юристов

В правящей партии считают, что президент страны превысила полномочия, предусмотренные Конституцией 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T22:01+0400

2022-03-15T22:01+0400

2022-03-15T22:16+0400

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импичмент

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Иск в Конституционный суд, поданный правящей партией "Грузинская мечта-демократическая Грузия" против президента Грузии, спорный, считает конституционалист Вахтанг Менабде."Грузинская мечта" во вторник заявила о том, что обратилась к Конституционному суду с иском о рассмотрении соответствия Конституции неофициальных поездок Зурабишвили в европейские страны и ее позиции по вопросу назначения послов.Что касается обвинений президента Грузии в нарушении Конституции при назначении послов, которые, согласно заявлению правящей силы, касаются отказа президента утверждать конкретные кандидатуры, представленные правительством, то тут конституционалист не видит нарушений."В вопросе послов инициатива исходит от правительства, а президент должна назначить представленного кандидата. "Грузинская мечта" считает роль президента формальной, а президент – нет. Я считаю позицию президента правильной", - сказал Менабде.По его мнению, Конституционный суд должен признать конституционность действий Саломе Зурабишвили в вопросе послов."Грузинской мечте" не хватит голосов для импичмента президенту – депутат >>Правда не все согласны с подобным. Заместитель Народного защитника Гия Бурджанадзе заявил, что сомневается в непредвзятости судей."Я уверен, что не независимые судьи Конституционного суда разъяснят Конституцию, как "хочет папа", - написал Бурджанадзе на своей странице в соцсетях и привел цитату из книги главы правящей партии Ираклия Кобахидзе, в которой тот утверждает, что назначение послов президентом Грузии носит "чисто символический характер".Этот пост вызвал негативную реакцию со стороны правящей партии.Депутат от "Грузинской мечты" Рати Ионатамишвили напрямую обвинил Бурджанадзе в попытке дискредитации суда."Грузия – единственная страна, где заместитель Народного защитника оказывает давление на Конституционный суд и пытается его дискредитировать", - написал Ионатамишвили.Иск в Конституционный суд может привести к импичменту президентаСогласно Конституции, президент Грузии неприкосновенный. При нахождении на должности его нельзя арестовывать или привлекать к уголовной ответственности.Президент является тем должностным лицом, которое можно отстранить от должности только путем импичмента.Поводом для импичмента может стать нарушение Конституции или наличие признаков преступления, совершенных президентом.Процедуру импичмента может запустить парламент страны. Для этого необходимо согласие не менее 1/3 депутатов от полного состава парламента.Возможен ли импичмент президенту Грузии? Ответ "Грузинской мечты" >>Далее дело должно быть передано в Конституционный суд, у которого будет месяц на рассмотрение и подготовку заключения. Если окажется, что президент нарушил Конституцию или в его действиях были признаки преступления, то парламент в течение двух недель рассмотрит вопрос и проголосует. Для импичмента президенту нужно не менее 2/3 от голосов депутатов.Нельзя начинать процедуру импичмента президенту, если в стране военное или чрезвычайное положение.Если президент сложит свои полномочия досрочно, то его обязанности будет исполнять глава парламента.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , грузинская мечта, конституционный суд грузии, импичмент