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Закон о защите потребителей в Грузии принят во втором чтении

Закон о защите потребителей в Грузии принят во втором чтении

В Грузии будет гарантирована возможность возврата товара, чего нет в действующем законодательстве 15.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-15T23:11+0400

2022-03-15T23:11+0400

2022-03-15T23:32+0400

грузия

новости

общество

парламент грузии

защита прав потребителей

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ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Парламент Грузии 86 голосами утвердил во втором чтении обновленный закон "О защите прав потребителей".Обновленный проект закона представляет собой новую версию существующего в Грузии закона "О защите прав потребителей", которая соответствует европейским стандартам.На этот раз законодатели пересмотрели все существующие нормы действующей версии закона. Согласно законопроекту, впервые в Грузии появляются гарантированные права потребителей при приобретении товаров и услуг.При этом продавец не несет ответственности за свой товар только в том случае, если он может доказать, что не знал о заявленных потребителем требованиях, об изменении заводских характеристик товара и что он не смог уговорить потребителя отказаться от приобретения несоответствующего товара.Также в проекте закона будет гарантирована возможность возврата товара, чего нет в действующем законодательстве. Теперь продавцы будут обязаны обменять, починить или дать скидку и вернуть деньги, если товар окажется бракованным.Нацбанк Грузии продолжает повышать уровень защиты прав потребителей >>При этом потребитель теперь уже вправе будет потребовать вернуть деньги или снизить цену на товар, если торговец или торговый объект не в состоянии обменять товар, или починить его, или это было не осуществлено в разумный срок. Правда, деньги не будут возвращены, если брак окажется незначительным.Кроме того, в законопроекте определены новые условия для выдачи гарантийных талонов. Согласно проекту, это будет не бумага с печатью магазина и адресами сервис-центров, а лист с подробной информацией, что подразумевает под собой гарантию, на что может рассчитывать потребитель, срок ее действия.Также в законе защищены и права покупателей, приобретающих товары и услуги онлайн. Теперь даже торгующие онлайн-магазины будут обязаны принимать обратно товар в течение двух недель. Правда, это не касается товара, изготовленного по индивидуальному заказу, скоропортящегося товара и товара с нарушенными условиями хранения после получения потребителем.Грузия продолжает защищать национальные бренды патентами – новый продукт "Мухурский мед" >>Кроме того, в Грузии будет запрещена торговля, вводящая в заблуждение потребителя предоставлением неполной информации о товаре, методе ценообразования и обслуживании товара.Также в Грузии запретят так называемую агрессивную торговлю, когда потребителей заставляют сделать покупку путем угроз или иного воздействия.Защищать права потребителей будет Агентство конкуренции. По проекту, оно будет принимать жалобы потребителей и в течение десяти рабочих дней принимать решение по каждому случаю.В случае выявления нарушений ответственность будут нести торговцы. Сначала им дадут время на исправление недостатков, а если это будет не исполнено - оштрафуют на сумму не более чем 2% от торгового оборота. Если же случай повторится в течение года - штраф увеличится вдвое.Чтобы закон вступил в силу, парламент Грузии должен проголосовать за него в третьем чтении, во время которого будут исправлены грамматические неточности, а после его должна подписать президент Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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грузия, новости, общество, парламент грузии, защита прав потребителей