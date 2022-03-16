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"Грузинская мечта" еще раз объяснила отказ вводить санкции против России
"Грузинская мечта" еще раз объяснила отказ вводить санкции против России
Кобахидзе напомнил о том, что после событий августа 2008 года в Грузии ни одна страна в мире не вводила санкций против России 16.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-16T15:09+0400
2022-03-16T15:09+0400
2022-03-16T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Введя санкции против России власти Грузии нанесут большой ущерб своей стране и населению, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, никакие провокации, тайные кампании или иностранные лоббисты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" не изменят позицию нынешней власти касательно санкций. Он вновь обвинил "Нацдвижение" в попытке втянуть Грузию в вооруженный конфликт и назвал ее "партией войны"."Грузинская мечта" назвала оппозиционеров из "Нацдвижения" предателями>>"Повторяем, Грузия не присоединится к санкциям, введенным против России. Параллельно политической и гуманитарной поддержке Украины правительство Грузии бескомпромиссно и принципиально, и будет стоять на страже интересов грузинского государства и грузинского народа", – подчеркнул Кобахидзе. При этом он напомнил о том, что после событий августа 2008 года в Грузии ни одна страна в мире не вводила санкций против России, в том числе грузинские власти, представленные тогда партией "Единое национальное движение". Более того, всего спустя два года Грузия отменила визовый режим для граждан России. СГБ опровергла сообщения о бесконтрольном въезде в страну иностранцев>>"Нацдвижение" и ее соратники из-за событий на Украине систематически проводят акции протеста, требуя от властей введения санкций против России и визового режима для россиян. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, украина, грузинская мечта, единое нацдвижение
"Грузинская мечта" еще раз объяснила отказ вводить санкции против России
15:09 16.03.2022 (обновлено: 15:20 16.03.2022) Подписаться на
Кобахидзе напомнил о том, что после событий августа 2008 года в Грузии ни одна страна в мире не вводила санкций против России
ТБИЛИСИ, 16 мар — Sputnik. Введя санкции против России власти Грузии нанесут большой ущерб своей стране и населению, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Еще раз отмечаем, что введением экономических санкций правительство Грузии не сможет нанести никакого вреда России, а нанесет сильнейший удар по собственной стране и населению", – сказал Кобахидзе на брифинге.
По его словам, никакие провокации, тайные кампании или иностранные лоббисты крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" не изменят позицию нынешней власти касательно санкций. Он вновь обвинил "Нацдвижение" в попытке втянуть Грузию в вооруженный конфликт и назвал ее "партией войны".
"Повторяем, Грузия не присоединится к санкциям, введенным против России. Параллельно политической и гуманитарной поддержке Украины правительство Грузии бескомпромиссно и принципиально, и будет стоять на страже интересов грузинского государства и грузинского народа", – подчеркнул Кобахидзе.
При этом он напомнил о том, что после событий августа 2008 года в Грузии ни одна страна в мире не вводила санкций против России, в том числе грузинские власти, представленные тогда партией "Единое национальное движение". Более того, всего спустя два года Грузия отменила визовый режим для граждан России.
"Нацдвижение" и ее соратники из-за событий на Украине систематически проводят акции протеста, требуя от властей введения санкций против России и визового режима для россиян.
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