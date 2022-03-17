https://sputnik-georgia.ru/20220317/pochemu-gruziya-ne-mozhet-otkazatsya-ot-namakhvani-ges---mnenie-glavy-regulyatora-265305842.html

Почему Грузия не может отказаться от Намахвани ГЭС - мнение главы регулятора

Почему Грузия не может отказаться от Намахвани ГЭС - мнение главы регулятора

При широком и активном включении заинтересованных сторон строительство Намахвани ГЭС будет продолжено, надеется глава регулирующей комиссии 17.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-17T21:15+0400

2022-03-17T21:15+0400

2022-03-17T21:45+0400

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давид нармания

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Отказ от строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии большая роскошь для страны, заявил глава Национальной комиссии по энергетике и водоснабжению (GNERC) Давид Нармания.Турецкая компания ENKA в сентябре 2020 года уведомила власти Грузии, что планирует через месяц расторгнуть контракт о строительстве Намахвани ГЭС на западе Грузии, и уже в январе закрыла свои офисы в Грузии. В случае осуществления проекта каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони, у Грузии были бы сразу две новые гидроэлектростанции мощностью в 333 МВт и 100 МВт.По его мнению, строительство ГЭС приостановлено людьми, не заинтересованными в развитии страны."Надеюсь, что это временно, и при широком и активном включении заинтересованных сторон строительство Намахвани ГЭС, а также других средних и крупных ГЭС будет продолжено. Среди них есть действительно безобидные ГЭС с экологической точки зрения", - сказал Нармания.Протест против строительства Намахвани ГЭС длится уже 502 дня. Активисты разбили палаточный лагерь в ущелье реки Риони, требуя от правительства гарантий безопасности проекта для экосистемы ущелья. Лидер движения "Защитников Рионского ущелья" Варлам Голетиани 21 февраля призвал нового министра экономики публично ответить на все существующие вопросы по безопасности проекта в открытом диалоге с ними."К открытому диалогу готов" - глава Минэкономики Грузии о проекте Намахвани ГЭС >>Глава Минэкономики Леван Давиташвили выразил готовность встретиться, отметив, что было бы целесообразнее, если бы "Защитники" получили ответы на такие вопросы, как безопасность, влияние на окружающую среду, биоразнообразие, тарифы, экономику и энергетическую безопасность, в правильном формате, с участием экспертов и людей, способных посредничать и играть нейтральную роль.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение должно было занимать территории сразу двух муниципалитетов – Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.Вопрос Намахвани ГЭС: власти Грузии хотят договориться с турецким инвестором ЕNKA >>После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов.Импортозамещение в приоритетеСпециалисты полагают, что к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. По прогнозам экспертов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов в год.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, энергетика грузии, экономика, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии