https://sputnik-georgia.ru/20220317/vystupit-li-zelenskiy-pered-parlamentom-gruzii-265306500.html
Выступит ли Зеленский перед парламентом Грузии?
Выступит ли Зеленский перед парламентом Грузии?
Правящая партия Грузии резко ответила оппозиции, которая выступила с инициативой о выступлении Зеленского перед грузинскими депутатами
2022-03-17T22:54+0400
2022-03-17T22:54+0400
2022-03-17T22:54+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Инициирование выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Грузии - не дело оппозиции, заявил лидер фракции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в законодательном органе.Как заявил Мдинарадзе, оппозиционная партия "Единое национальное движение" совершила зло против своей страны, убедив власти Украины в том, что Грузия не поддерживает ее.В тоже время он отметил, что такие вопросы как обращение президента Украины к парламенту Грузии должны быть объектом рассмотрения властей двух стран."Грузинская мечта" еще раз объяснила отказ вводить санкции против России>>"Такие темы решают власти друг с другом путем переговоров. И такие переговоры не происходят публично, они происходят в закрытом формате", - сказал Мдинарадзе.Он подчеркнул, что не "Нацдвижению" и не Хатии Деканоидзе решать, будет выступать лидер Украины перед парламентом Грузии или нет. Это вопрос при необходимости будет инициирован Грузией и ее властью, или Украиной и ее властью."Грузинская мечта" назвала печальной критику властей Украины в адрес Грузии>>С инициативой о выступлении Зеленского в парламенте выступила оппозиционная фракция "Лело для Грузии", позже одна из лидеров главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", бывший глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что в администрации президента Украины подтвердили желание Зеленского обратиться к парламенту Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, хатия деканоидзе, украина, грузинская мечта
Выступит ли Зеленский перед парламентом Грузии?
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Правящая партия Грузии резко ответила оппозиции, которая выступила с инициативой о выступлении Зеленского перед грузинскими депутатами
ТБИЛИСИ, 17 мар — Sputnik. Инициирование выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Грузии - не дело оппозиции, заявил лидер фракции правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в законодательном органе.
Как заявил Мдинарадзе, оппозиционная партия "Единое национальное движение" совершила зло против своей страны, убедив власти Украины в том, что Грузия не поддерживает ее.
"Украина отозвала посла из Грузии, а они (оппозиционеры - ред.) ходатайствуют о том, чтобы руководитель этой страны провел прямое включение для нас. Оппозиция должна подумать, как им исправить свое злодеяние, после этого мы подумаем относиться ли серьезно к этой и другим инициативам", - сказал Мдинарадзе.
В тоже время он отметил, что такие вопросы как обращение президента Украины к парламенту Грузии должны быть объектом рассмотрения властей двух стран.
"Такие темы решают власти друг с другом путем переговоров. И такие переговоры не происходят публично, они происходят в закрытом формате", - сказал Мдинарадзе.
Он подчеркнул, что не "Нацдвижению" и не Хатии Деканоидзе решать, будет выступать лидер Украины перед парламентом Грузии или нет. Это вопрос при необходимости будет инициирован Грузией и ее властью, или Украиной и ее властью.
С инициативой о выступлении Зеленского в парламенте выступила оппозиционная фракция "Лело для Грузии", позже одна из лидеров главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", бывший глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе заявила, что в администрации президента Украины подтвердили желание Зеленского обратиться к парламенту Грузии.
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