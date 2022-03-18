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"Близость двух братских народов восторжествует"- Лавров об отношениях РФ и Украины

"Близость двух братских народов восторжествует"- Лавров об отношениях РФ и Украины

Глава российского внешнеполитического ведомства считает аномальными нынешние отношения России с Украиной 18.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-18T15:23+0400

2022-03-18T15:23+0400

2022-03-18T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мар — Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT ответил на вопросы по спецоперации на Украине, санкциям и политике Запада.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Аномалия с УкраинойЛавров назвал аномальной нынешнюю ситуацию в отношениях между Россией и Украиной и выразил надежду, что она "постепенно закончится".По его словам, у россиян "никогда не было вопросов к украинскому народу" и два народа очень близки в культурном отношении и мировоззрении в целом."Я надеюсь, что, когда эта аномальная ситуация закончится, постепенно все вернется в прежнее русло. Это будет постепенно. Усилиями наших западных коллег это не может быть быстро. Они попытались сделать Украину анти-Россией, используя разные инструменты", - сказал Лавров."Смелость – защищать интересы страны" – Субари о позиции Грузии по Украине>>"Я уверен, что историческая близость двух братских народов восторжествует", - добавил министр.Гарантии безопасностиЛавров заявил, что Москва хочет получить гарантии безопасности, которые будут общими как для России, так и для Украины и всей Европы."Цель операции - защитить гражданское население, которое постоянно убивали, по ним вели огонь, на протяжении восьми лет. Цель демилитаризовать Украину для того, чтобы такая угроза не исходила из украинской территории, а также получить гарантии безопасности, которые будут основаны на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России для всей европейских стран, мы предлагаем это уже много лет", - сказал он.Новые целиЛавров подчеркнул, что любые грузы с оружием, въезжающие на Украину, будут идентифицироваться российской армией как цели.Лавров также отметил, что Россия не допустит, чтобы третьи страны отправили Украине советские комплексы С-300.Санкции против РФПосле того, как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали ужесточать санкции против нее. Лавров уверен, что Запад продолжит накладывать на РФ санкции, но ограничения лишь укрепляют Россию.Министр также добавил, что ранее вводимые ограничения шли стране на пользу."Нужно сказать, что санкции всегда только укрепляли нас", – подчеркнул глава российского МИД.Угроза биолабораторийРоссия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий, заявил Лавров.По его словам, там экспериментировали с потенциальными инфекциями, Россия же поднимала этот вопрос в рамках международных организаций. Он напомнил, что Россия предлагала странам-участницам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия разработать верификационный механизм, применяемый ко всем.Глава российского МИД подчеркнул, что Россия настаивает на выработке механизма расследования военно-биологической деятельности, чтобы добиться ее транспарентности. Министр также отметил, что американцы развернули более 300 лабораторий в различных странах, многие из них находятся по периметру России.Минобороны РФ ранее провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе и имели дело, в частности, с возбудителями чумы и сибирской язвы. На территории Украины сформировалась сеть из более 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона, заявляло военное ведомство РФ.Однополярный мирСША стремятся к однополярному миру, похожему на американский салун, где все пляшут под дудку сильнейшего, заявил Лавров.По мнению министра, американцам удается мобилизовать силы вокруг себя на основе своих интересов. "Они мобилизуют весь западный мир, яркое свидетельство этому - то, насколько "независимы" члены НАТО, члены ЕС", - пояснил глава МИД.При этом дипломат добавил, что президент Украны Владимир Зеленский рассчитывает на рост конфронтации России и США.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, политика, в мире, сергей лавров, европа, украина, москва, минобороны рф, нато, пентагон, обострение ситуации вокруг украины 2022