https://sputnik-georgia.ru/20220319/nam-nuzhna-odna-pobeda-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-ispanii-po-regbi-265338427.html

Нам нужна одна победа!: к матчу сборных Грузии и Испании по регби

Нам нужна одна победа!: к матчу сборных Грузии и Испании по регби

Сборная Грузии по регби 20 марта в Тбилиси примет сборную Испании в решающем матче чемпионата "Регби Европы" 2022 года 19.03.2022, Sputnik Грузия

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Суперсезон испанских "Львов"В воскресенье, в 18:00, на "Динамо Арене" начнется что ни на есть финальный матч чемпионата Европы, несмотря на то, что формат турнира отдельным матчам такого статуса не предусматривает. Просто так сложилось, что игра с испанцами пришлась на финиш первенства, к тому же "Львы" (прозвище регбийной сборной Испании) умудрились подойти к этой встрече в ранге лидеров турнира!Припомнить такое не получится по той простой причине, что тут и припоминать почти нечего – сборная Испании никогда не проводила чемпионаты Европы и все предшествовавшие им турниры так впечатляюще. Да, это всегда хорошая команда, играющая в искрометный регби, честь которой всегда защищали хорошие игроки. Однако никогда ранее сборной Испании не удавалось выигрывать этот турнир.Следует отметить, что нынешний чемпионат Европы в своем сегодняшнем виде – юбилейный, 20-й по счету, и за все предыдущие 19 турниров "Львы" четырежды добрались до второго места, а также дважды были на третьем, но чемпионский титул так всегда и оставался на уровне недостижимой цели.Триумфальная арка для Грузии: послесловие к матчу против сборной Румынии по регби >>Недостижимой эта цель была потому, что впереди всегда были грузины и румыны – две регбийные нации, давно уже стучащиеся в дверь первого мирового уровня. Впрочем, 2012 год все-же был исключением. В том первенстве испанцы выиграли и у румын, и у грузин, однако "Лелос" за счет блестящих побед в четырех других матчах набрали очков больше своих неожиданных обидчиков и сохранили чемпионский титул, а испанцы оказались вторыми.Однажды "Львы" даже вылетели в турнир классом ниже, но в целом это всегда была команда, встречи с которой запоминались ценителям регби во всех странах-соперницах.Но чтобы сборная Испании подошла к последнему туру со 100-процентным результатом, такое произошло, пожалуй, впервые.На старте чемпионата "Львами" была практически разгромлена сборная Нидерландов – 43:0, за что испанцы получили бонус. Затем была поездка в Сочи и победа над российскими "Медведями" в тяжелейшей борьбе – 41:37. Тут можно говорить о некотором везении – испанцы были на волоске от поражения и победили на последних секундах, но, как говорится, везет сильнейшим!Сложный танец с "Волками": послесловие к матчу грузинских регбистов >>В третьем туре сборная Испании одолела румын казалось бы довольно легко – 38:21 говорит именно об этом, однако сама игра была тяжелейшей. Сборная Румынии в конце встречи прибавила настолько, что занесла 3 попытки, причем игровое преимущество гостей было просто колоссальным. Однако "Львы" бились подобно львам, извиняюсь за невольную тавтологию, но иначе игру испанцев охарактеризовать не получилось. Это было одно из самых упорных противостояний завершающегося чемпионата. Короче говоря, испанцы выстояли!И наконец, неделю назад состоялся самый принципиальный для "Львов" матч за последние 23 года. В 1999 году сборная Испания с успехом прошла отбор на Кубок мира и в том же году приняла участие в главном регбийном форуме планеты.Это из ряда вон выходящее событие, поскольку последующие 5 Кубков мира прошли без участия испанских "Львов". Поэтому матч против португальцев, выигранный со счетом 33:28, надолго запомнится фанатам. Эта победа сделала испанцев недосягаемыми для тех же португальцев и румын в суммарной таблице чемпионатов 2021 и 2022 годов.На первом месте – Грузия, завоевавшая путевку на КМ еще раньше, и это значит, что Испания второй раз в своей истории отправится на турнир с участием сильнейших команд мира, а сборная Румынии продолжит борьбу уже в межконтинентальном репешаже.На кону – титул чемпиона ЕвропыПоэтому в воскресном матче на кону стоит лишь локальный, европейский титул второго уровня. Сборная Испании в турнирной таблице чемпионата "Регби Европы" 2021 года лидирует, имея в активе 17 очков, что на два больше, чем у "Лелос". Ясно, что испанцев устраивает и ничейный исход, однако грузины полны решимости доказать, что именно они являются доминирующей силой среди второй по силе шестерки европейских наций.Испания для Грузии статистически не самый сложный соперник. Начиная с 2000 года эти команды встречались 22 раза. 18 матчей завершилось победой "Лелос", однажды была зафиксирована ничья, а Испания выигрывала трижды, в последний раз – в памятном 2012-м (25:18).Сборная Грузии по регби обыграла Испанию в Кубке европейских наций >>Но несмотря на такую доминантную статистику, сборная Грузии почти всякий раз сталкивалась с упорнейшим сопротивлением и весьма осмысленной, мастеровитой игрой западных иберийцев. К примеру, в прошлом году – 25:19, в позапрошлом – 23:10, еще раньше – 24:10, и снова 23:10, 20:10...Разгромить испанцев никак не получается, всегда существует риск получить быстрый контр-выпад после неудачной атаки, поэтому команде Левана Маисашвили придется приложить все свое умение, чтобы одолеть набравшего обороты соперника.Сумасшедший тбилисский мартДля этого необходима максимальная концентрация и доведение числа ошибок до минимума. Это будет сложной задачей, поскольку кроме испанцев помешать этому может и погода. В Грузии во второй половине марта царит зима – настоящая, с минусовой температурой ночами, с ветрами и самое главное, со снегом, которому в привыкшем к теплой зиме Тбилиси рады разве что дети.Причем ежедневный снегопад обычно быстро заканчивается и снег начинает таять. Сложно представить, во что превратиться газон нашего красавца "Динамо". Испорченное поле будет мешать как форвардам во время схваток и силовых единоборств, так и "бегающей" части обеих команд. По этой причине особо зрелищной борьбы не предвидится – в воскресенье погода будет именно такой, как было описано выше...Четыре изменения в составе "Лелос"По сравнению с последним матчем, выигранным Грузией в Румынии, в составе "Лелос" 4 новых игрока. Фланкер "Брива" Отар Гиоргадзе излечился от коронавируса и начнет игру в стартовом составе. Один из лидеров сборной Бека Горгадзе залечил свою небольшую травму и также будет в стартовом. Еще два новых лица среди запасных – Гиа Хараишвили во втором тайме заменит Беку Гигашвили, а Григор Кердикошвили – одного из стартовых замков. Можно сказать, что это один из вариантов оптимального состава сборной Грузии, которая готовится выиграть матч и завоевать 14-й титул чемпиона Европы.Состав сборной Грузии на матч против сборной Испании:1. Гурам Гогичашвили (Расинг-92), 2. Шалва Мамукашвили (Чёрный Лев), 3. Бека Гигашвили (Тулон), 4. Нодар Чеишвили (Чёрный Лев), 5. Котэ Микаутадзе (Байон), 6. Отар Гиоргадзе (Брив), 7. Бека Сагинадзе (Лион), 8. Бека Горгадзе (По), 9. Васил Лобжанидзе (Брив), 10. Тедо Абжандадзе (Брив), 11. Сандро Тодуа (Черный Лев), 12. Мераб Шарикадзе (капитан, Черный Лев), 13. Гиорги Квеселадзе (Глостер), 14. Акаки Табуцадзе (Черный Лев), 15. Давит Ниниашвили (Лион).Запасные: 16. Гиорги Чкоидзе (Локомотив-Пенза), 17. Михеил Нариашвили (Монпелье), 18. Гиа Хараишвили (Невер), 19. Григор Кердикошвили (Ажен), 20. Лука Иванишвили (Черный Лев), 21. Гела Апрасидзе (Монпелье), 22. Лаша Хмаладзе (Черный Лев), 23. Демур Тапладзе (Черный Лев).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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