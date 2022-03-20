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Дискриминация в Грузии: кто страдает чаще всего

Дискриминация в Грузии: кто страдает чаще всего

Дискриминация по гендерному признаку остается проблемой номер один в Грузии 20.03.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. В 2021 году в Грузии было возбуждено 1 703 уголовных дела, касающихся дискриминации, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистикии "Сакстат"Согласно материалам, за дискриминационные преступления в 2021 году обвинения были предъявлены 834 гражданам, большинство из которых мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.Пострадавшими от дискриминации были признаны 895 человек, из которых 757 женщин и 136 мужчин.В Грузии ужесточат наказания за этническую дискриминацию>>Самым распространенным видом дискриминации в Грузии в 2021 году было преследование по гендерному признаку. Из 1 703 дел 1 394 касаются этого вида дискриминации.На втором месте - дискриминация из-за политических взглядов. Всего в 2021 году было возбуждено 69 уголовных дел из-за этого вида дискриминации. Третье место занимает дискриминация из-за сексуальной ориентации, 58 дел за год.Четвертое место в списке видов дискриминации, на основании возбужденных уголовных дел, занимает дискриминация на основании расы, цвета кожи, языка, гражданства и этнической принадлежности. Всего в 2021 году было возбуждено 53 уголовных дела по этому виду дискриминации.Замыкает пятерку распространенных видов дискриминации преследование из-за гендерной идентичности – 48 уголовных дел за 2021 год."Ищем молодую с приятной внешностью"- инспекция труда выявила факты дискриминации в Грузии>>Всего на почве дискриминации в Грузии в 2021 году было совершено два убийства, 25 случаев нанесения вреда здоровью различной степени тяжести и 220 случаев нанесения побоев.Наиболее часто дискриминацию по различным признакам сотрудники полиции фиксировали в Тбилиси, Имерети и Квемо Картли.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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