https://sputnik-georgia.ru/20220320/situatsiya-na-dorogakh-gruzii-snegopad-privel-k-problemam-265352701.html

Ситуация на дорогах Грузии: снегопад привел к проблемам

Ситуация на дорогах Грузии: снегопад привел к проблемам

По направлению к границе с Россией запрещено движение всех видов транспортных средств на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги 20.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-20T11:31+0400

2022-03-20T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Из-за интенсивного снега, метели, гололеда, высокой вероятности схода лавин и плохой видимости на дорогах Грузии введены ограничения, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог страны.Специальные режимы движения транспорта действуют на следующих участках:Снегопад создал проблемы в Кахети >>Снегопад в Тбилиси: что происходит на дорогах >>В результате проведенных интенсивных работ по очистке дороги от снега восстановлено движение автомобилей с прицепов и полуприцепов на автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии призывает граждан ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, погода, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог