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Ситуация на дорогах Грузии: снегопад привел к проблемам
Ситуация на дорогах Грузии: снегопад привел к проблемам
По направлению к границе с Россией запрещено движение всех видов транспортных средств на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги 20.03.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Из-за интенсивного снега, метели, гололеда, высокой вероятности схода лавин и плохой видимости на дорогах Грузии введены ограничения, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог страны.Специальные режимы движения транспорта действуют на следующих участках:Снегопад создал проблемы в Кахети &gt;&gt;Снегопад в Тбилиси: что происходит на дорогах &gt;&gt;В результате проведенных интенсивных работ по очистке дороги от снега восстановлено движение автомобилей с прицепов и полуприцепов на автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии призывает граждан ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, погода, ситуация на дорогах грузии, департамент автомобильных дорог

Ситуация на дорогах Грузии: снегопад привел к проблемам

11:31 20.03.2022
© photo: Sputnik / StringerСнегопад в горной Аджарии. Район Хуло. Сугробы и мороз
Снегопад в горной Аджарии. Район Хуло. Сугробы и мороз - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По направлению к границе с Россией запрещено движение всех видов транспортных средств на участке Гудаури-Коби Военно-Грузинской дороги
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Из-за интенсивного снега, метели, гололеда, высокой вероятности схода лавин и плохой видимости на дорогах Грузии введены ограничения, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог страны.
Специальные режимы движения транспорта действуют на следующих участках:
из-за высокой вероятности схода лавин на участке Гудаури-Коби автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс по направлению к границе с Россией запрещено движение всех видов транспортных средств. А вот движение транспорта на участке Млета-Гудаури будет осуществляться в безостановочном режиме.
В связи со сложными метеорологическими условиями (сильный снег, метель, мокрый снег и плохая видимость) на 1-36 км автодороги международного значения Ахалкалаки-Карцахи и Кировакан-Кумурдо запрещено движение всех видов автотранспорта.
Снегопад создал проблемы в Кахети >>
В связи с сильным снегопадом, метелью и плохой видимостью запрещено движение всех видов транспорта на автодороге внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда. На 1-21 км этой же дороги запрещается движение автомобилей с прицепов, полуприцепов и автобусов вместимостью более 30 мест, при этом движение других видов транспортных средств свободное.
Из-за снежной бури и сугробов на участке 20- 35 км дороги Сагареджо-Удабно-монастырь Давид Гареджи внутреннего значения запрещено движение всех видов транспорта. На остальных участках дороги движение свободно.
В связи со сложными метеорологическими условиями на 1-24 км автомобильной дороги внутреннего значения Тбилиси-Манглиси запрещено движение всех видов транспорта.
Из-за снега на трассе Вазиани-Гомбори-Телави разрешено движение только внедорожникам (с двумя и более ведущими мостами).
В связи со сложными метеорологическими условиями (метель, плохая видимость) на 75-112 км дороги Ахалцихе-Ниноцминда запрещено движение для всех видов транспортных средств. Остальная часть дороги свободна для передвижения.
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Аналогичная ситуация установилась на перевале Накерала автодороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури и на 4-98 км автодороги международного значения Поничала-Марнеули-Гугути, а также автотрассе Сачхере-Они.
На участке дороги Местиа-Ушгули и Зугдиди-Хаиши автодороги Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили движение легковых автомобилей допустимо в случае использования противоскользящих цепей. Движение автомобилей повышенной проходимости с двумя или более ведущими мостами свободно.
В результате проведенных интенсивных работ по очистке дороги от снега восстановлено движение автомобилей с прицепов и полуприцепов на автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.
Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии призывает граждан ездить с соответствующими для зимнего периода шинами, исправным транспортом и соблюдать режимы, установленные на дорогах.
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