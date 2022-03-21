https://sputnik-georgia.ru/20220321/npo-obvinilo-gruzinskuyu-mechtu-v-popytke-diskreditirovat-prezidenta-265374169.html

НПО обвинило "Грузинскую мечту" в попытке политической расправы над президентом

НПО обвинило "Грузинскую мечту" в попытке политической расправы над президентом

Предметом недовольства НПО стала законодательная инициатива правящей партии 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T13:16+0400

2022-03-21T13:16+0400

2022-03-21T13:59+0400

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зура ртвелиашвили

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Законодательная инициатива правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" является попыткой политической расправы над президентом страны Саломе Зурабишвили, заявила авторитетная неправительственная организация "Ассоциации молодых юристов Грузии" (АМЮГ).Депутаты от большинства 15 марта зарегистрировали поправки в закон "О Конституционном суде Грузии", согласно которым государственный орган сможет начать спор о компетенции не только на основании нормативного акта, изданного другим органом, но и на основании действия/бездействия, если сочтет, что этот орган нарушил свои конституционные полномочия.Инициирование законопроекта последовало за заявлением "Грузинской мечты" о том, что президент нарушила Конституцию, так как, несмотря на отказ правительства в совершении рабочих визитов в ряд европейских стран, все-таки отправилась в Европу и провела встречи с первыми лицами. По ее словам, это были неофициальные поездки с использованием личных контактов. Нарушила ли президент Конституцию Грузии? Мнение юристов>>Согласно действующему законодательству, в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт. А президент в этом конкретном случае не издавала подобного правового акта. Соответственно, она не могла участвовать в споре в качестве ответчика без своего согласия, пояснили в НПО."Предложенный законопроект меняет эту данность, поскольку делает предметом рассмотрения Конституционного суда дополнительно действие или бездействие первого лица страны", – говорится в сообщении.Как отметили в АМЮГ, кроме процедуры импичмента в действующем законодательстве Грузии нет механизма для начала спора против первого лица страны непосредственно каким-либо конституционным органом."Грузинская мечта" не будет поднимать вопрос импичмента президенту>>Ассоциация молодых юристов призывает парламент Грузии не поддерживать инициированные поправки и не допускать корректировки законодательства под партийные интересы."Организация также призывает правящую партию прекратить использование механизма внесения изменений в законодательство в самовольных, узкопартийных целях, что служит личной расправе над президентом Грузии", – говорится в сообщении.С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, зура ртвелиашвили