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"Предпосылок для смены власти нет" - глава парламента Грузии
"Предпосылок для смены власти нет" - глава парламента Грузии
Большая часть населения Грузии поддерживает правящую партию, отметил Папуашвили 21.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-21T17:44+0400
2022-03-21T17:44+0400
2022-03-21T17:45+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Грузии нет предпосылок для смены власти, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя заявление бывшего президента Михаила Саакашвили.Ранее на суде Саакашвили заявил, что, если грузинская оппозиция будет активной, то правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" удастся продержаться у власти максимум полтора месяца. По мнению Саакашвили, после этого должно быть создано правительство национального согласия и в стране должны пройти внеочередные выборы.Согласно результатам опроса, проведенного Международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI по заказу телеканала "Имеди", 75,9% респондентов согласны с суждением, что Грузия не должна быть вовлечена в конфликт, поскольку война с Россией нанесет Грузии такой же ущерб, как и Украине.Как заявил Папуашвили, целью "Единого национального движения", созданного Саакашвили, является свергнуть "Грузинскую мечту". Спикер парламента посоветовал им приготовиться к парламентским выборам 2024 года, а не направлять все свои силы на беспорядкам.Трибуна или скамья подсудимых? Судья сделал замечание адвокатам Саакашвили>>Как отметил Папуашвили, "Нацдвижение" не может признать, что население Грузии присвоило им роль оппозиции и исходя из этой роли они должны постараться быть частью власти, а не наоборот - отрицать ее и стремиться к абсолютной власти.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия, новости, грузинская мечта, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, шалва папуашвили
"Предпосылок для смены власти нет" - глава парламента Грузии
17:44 21.03.2022 (обновлено: 17:45 21.03.2022) Подписаться на
Большая часть населения Грузии поддерживает правящую партию, отметил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. В Грузии нет предпосылок для смены власти, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили, комментируя заявление бывшего президента Михаила Саакашвили.
Ранее на суде Саакашвили заявил, что, если грузинская оппозиция будет активной, то правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" удастся продержаться у власти максимум полтора месяца. По мнению Саакашвили, после этого должно быть создано правительство национального согласия и в стране должны пройти внеочередные выборы.
"70% населения - правда в связи с Украиной, но это тоже показатель - поддерживает власть... Мы видим, насколько твердой является поддержка со стороны населения, поэтому, конечно, предпосылок нет", - заявил Папуашвили.
Согласно результатам опроса, проведенного Международным центром общественного мнения и маркетинга GORBI по заказу телеканала "Имеди
", 75,9% респондентов согласны с суждением, что Грузия не должна быть вовлечена в конфликт, поскольку война с Россией нанесет Грузии такой же ущерб, как и Украине.
Как заявил Папуашвили, целью "Единого национального движения", созданного Саакашвили, является свергнуть "Грузинскую мечту". Спикер парламента посоветовал им приготовиться к парламентским выборам 2024 года, а не направлять все свои силы на беспорядкам.
Как отметил Папуашвили, "Нацдвижение" не может признать, что население Грузии присвоило им роль оппозиции и исходя из этой роли они должны постараться быть частью власти, а не наоборот - отрицать ее и стремиться к абсолютной власти.
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