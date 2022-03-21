https://sputnik-georgia.ru/20220321/premer-osudil-antipravitelstvennye-aktsii-v-gruzii-na-fone-ukrainskikh-sobytiy-265386679.html

Премьер осудил антиправительственные акции в Грузии на фоне украинских событий

Премьер осудил антиправительственные акции в Грузии на фоне украинских событий

В такое время Грузия должна быть единой, как никогда, заявил глава правительства 21.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-21T16:50+0400

2022-03-21T16:50+0400

2022-03-21T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что на фоне украинских событий ни в одной стране мира не проводились акции с требованием отставки правительства, как это было в Грузии.Сразу после начала спецоперации на Украине в Тбилиси и других городах Грузии стали проводить акции в поддержку Украины. Вскоре эти акции переросли в антиправительственные выступления из-за решения Тбилиси не присоединяться к санкциям против России.По словам главы правительства, эти акции были организованы силами, проводящими на протяжении многих лет "антигосударственную и антинациональную политику".Премьер также прокомментировал результаты опроса Международного центра общественного мнения и маркетинга GORBI, согласно которому подавляющее большинство жителей Грузии поддерживает отказ властей вводить санкции против России, а также высказывается против вовлечения Грузии в военный конфликт."В очередной раз наглядно подтвердилось, что абсолютное большинство нашего общества разделяет шаги, предпринимаемые нашим правительством - политику, что связана с защитой национальных интересов нашей страны, государственности и суверенитета, защитой наших граждан. Этот факт, безусловно, радует меня", - сказал Гарибашвили.Жители Грузии хотят мира – депутат>>Премьер также выразил соболезнования семьям трех грузинских бойцов, погибших на Украине, и обратился ко всем с просьбой не спекулировать этой темой. Гарибашвили подчеркнул, что правительство делает все, чтобы их тела были своевременно доставлены на родину.Позиция ТбилисиПосле того, как Россия начала спецоперацию на Украине, западные страны стали ужесточать санкции против нее. Власти Грузии отказались от введения санкций, заявив, что это намного больше ударит по самой Грузии.Такая позиция Тбилиси вызвала недовольство оппозиции, которая потребовала отставки премьера. Президент Саломе Зурабишвили, выступая в парламенте, заявила, что в этом вопросе грешат как власти, так и оппозиция. По ее словам, необходимо проявлять как осторожность, так и смелость."Смелость – защищать интересы страны" – Субари о позиции Грузии по Украине>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить санкции. Между тем, Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начала расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия, новости, украина, тбилиси, ираклий гарибашвили