https://sputnik-georgia.ru/20220325/eto-ne-sanktsii-protiv-prezidenta-gruzii--kobakhidze-ob-iske-v-konstitutsionnom-sude-265488392.html
"Это не санкции против президента Грузии" – Кобахидзе об иске в Конституционном суде
"Это не санкции против президента Грузии" – Кобахидзе об иске в Конституционном суде
Принципиально важно, чтобы Конституция Грузии тщательно соблюдалась, подчеркнул Крбахидзе 25.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-25T11:44+0400
2022-03-25T11:44+0400
2022-03-25T11:44+0400
политика
грузия
новости
грузинская мечта
нпо "ассоциация молодых юристов грузии"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:106:761:534_1920x0_80_0_0_0f863152d8e44906601bb7e493b6b1af.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Единственная цель иска правительства Грузии в Конституционном суде – это разъяснение Конституции, никаких санкций в отношении президента Саломе Зурабишвили не будет, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Правительство Грузии намерено обратиться в Конституционный суд, обвиняя президента в том, что она нарушила Конституцию своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов. Правозащитники расценили это как попытку политической расправы над президентом.По его словам, принципиально важно, чтобы Конституция и правила были соблюдены."В этом плане мы увидели очень негативную тенденцию и хотим остановить эту тенденцию… Президент сама признала, что она нарушила Конституцию и оформила все, как будто это был частный визит, что вообще вызывает улыбку", – сказал Кобахидзе.По его словам, реально была нарушена Конституция и этого признают все квалифицированные юристы."Президент действовала за рамками Конституции, в то время, когда президент в первую очередь должна быть гарантом Конституции. То, что случилось, является печальным событием", – отметил он.В преддверии предстоящего судебного спора с президентом в Конституционном суде, депутаты "Грузинской мечты" рассматривают поправки в "Закон о Конституционном суде", касающиеся конституционных споров.Согласно действующему законодательству, в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт. А президент в этом конкретном случае не издавала подобного правового акта, пояснили ранее в авторитетной НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии". Соответственно, президент не могла участвовать в споре в качестве ответчика без своего согласия.Согласно инициированным поправкам, государственный орган сможет начать спор о компетенции не только на основании нормативного акта, изданного другим органом, но и на основании действия/бездействия, если сочтет, что этот орган нарушил свои конституционные полномочия.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:101:761:672_1920x0_80_0_0_11c797651beb8b1878248916018adcf1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, грузинская мечта, нпо "ассоциация молодых юристов грузии"
"Это не санкции против президента Грузии" – Кобахидзе об иске в Конституционном суде
Подписаться на
Принципиально важно, чтобы Конституция Грузии тщательно соблюдалась, подчеркнул Крбахидзе
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Единственная цель иска правительства Грузии в Конституционном суде – это разъяснение Конституции, никаких санкций в отношении президента Саломе Зурабишвили не будет, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Правительство Грузии намерено обратиться в Конституционный суд, обвиняя президента в том, что она нарушила Конституцию своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов. Правозащитники расценили это как попытку политической расправы над президентом.
"Мы не имеем дело ни с какими санкциями, наказаниями или агрессивными мерами. Все это спекуляции о том, что мы якобы хотим наказать президента и так далее. Главное, чтобы президент систематически не нарушала основной закон страны. Это для нас принципиально", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, принципиально важно, чтобы Конституция и правила были соблюдены.
"В этом плане мы увидели очень негативную тенденцию и хотим остановить эту тенденцию… Президент сама признала, что она нарушила Конституцию и оформила все, как будто это был частный визит, что вообще вызывает улыбку", – сказал Кобахидзе.
По его словам, реально была нарушена Конституция и этого признают все квалифицированные юристы.
"Президент действовала за рамками Конституции, в то время, когда президент в первую очередь должна быть гарантом Конституции. То, что случилось, является печальным событием", – отметил он.
В преддверии предстоящего судебного спора с президентом в Конституционном суде, депутаты "Грузинской мечты" рассматривают поправки в "Закон о Конституционном суде", касающиеся конституционных споров.
Согласно действующему законодательству, в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт. А президент в этом конкретном случае не издавала подобного правового акта, пояснили ранее в авторитетной НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии". Соответственно, президент не могла участвовать в споре в качестве ответчика без своего согласия.
Согласно инициированным поправкам, государственный орган сможет начать спор о компетенции не только на основании нормативного акта, изданного другим органом, но и на основании действия/бездействия, если сочтет, что этот орган нарушил свои конституционные полномочия.