https://sputnik-georgia.ru/20220325/eto-ne-sanktsii-protiv-prezidenta-gruzii--kobakhidze-ob-iske-v-konstitutsionnom-sude-265488392.html

"Это не санкции против президента Грузии" – Кобахидзе об иске в Конституционном суде

"Это не санкции против президента Грузии" – Кобахидзе об иске в Конституционном суде

Принципиально важно, чтобы Конституция Грузии тщательно соблюдалась, подчеркнул Крбахидзе 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T11:44+0400

2022-03-25T11:44+0400

2022-03-25T11:44+0400

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нпо "ассоциация молодых юристов грузии"

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Единственная цель иска правительства Грузии в Конституционном суде – это разъяснение Конституции, никаких санкций в отношении президента Саломе Зурабишвили не будет, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Правительство Грузии намерено обратиться в Конституционный суд, обвиняя президента в том, что она нарушила Конституцию своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов. Правозащитники расценили это как попытку политической расправы над президентом.По его словам, принципиально важно, чтобы Конституция и правила были соблюдены."В этом плане мы увидели очень негативную тенденцию и хотим остановить эту тенденцию… Президент сама признала, что она нарушила Конституцию и оформила все, как будто это был частный визит, что вообще вызывает улыбку", – сказал Кобахидзе.По его словам, реально была нарушена Конституция и этого признают все квалифицированные юристы."Президент действовала за рамками Конституции, в то время, когда президент в первую очередь должна быть гарантом Конституции. То, что случилось, является печальным событием", – отметил он.В преддверии предстоящего судебного спора с президентом в Конституционном суде, депутаты "Грузинской мечты" рассматривают поправки в "Закон о Конституционном суде", касающиеся конституционных споров.Согласно действующему законодательству, в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт. А президент в этом конкретном случае не издавала подобного правового акта, пояснили ранее в авторитетной НПО "Ассоциация молодых юристов Грузии". Соответственно, президент не могла участвовать в споре в качестве ответчика без своего согласия.Согласно инициированным поправкам, государственный орган сможет начать спор о компетенции не только на основании нормативного акта, изданного другим органом, но и на основании действия/бездействия, если сочтет, что этот орган нарушил свои конституционные полномочия.

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политика, грузия, новости, грузинская мечта, нпо "ассоциация молодых юристов грузии"