https://sputnik-georgia.ru/20220325/parlament-gruzii-rassmotrit-izmeneniya-v-zakon-o-konstitutsionnom-sude-v-uskorennom-rezhime-265503833.html

Парламент Грузии рассмотрит изменения в закон о Конституционном суде в ускоренном режиме

Парламент Грузии рассмотрит изменения в закон о Конституционном суде в ускоренном режиме

Скандал с поездками президента Грузии в Европу набирает обороты 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T17:51+0400

2022-03-25T17:51+0400

2022-03-25T18:03+0400

политика

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анри оханашвили

саломе зурабишвили

нпо "ассоциация молодых юристов грузии"

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение о рассмотрении поправок в закон "О Конституционном суде" в ускоренном порядке - бюро парламента уже одобрило инициативу.Авторами законопроекта являются Анри Оханашвили, Давид Матикашвили и Рати Ионатамишвили.Инициирование законопроекта последовало за заявлением "Грузинской мечты" о том, что президент Саломе Зурабишвили нарушила Конституцию своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов. Правозащитники и представители оппозиции расценили это как попытку политической расправы над президентом.Критика оппозицииДепутат от партии "Лело", экс-спикер парламента Давид Усупашвили уверен, что данный законопроект неизбежно обернет сегодняшнюю напряженность между "Грузинской мечтой" и президентом в политическое противостояние.По его словам, это крайне печальный и контрпродуктивный шаг, который не входит в интересы государства."Их цель - как можно скорее создать такую законодательную базу, с помощью которой они (представители "Мечты" - ред.) смогут чаще угрожать президенту или же обжаловать то или иное ее действие в Конституционном суде", - заявил Усупашвили.Позиция властейОбвинения оппозиции назвали безосновательными и неаргументированными в правящей партии."До сегодняшнего дня я не слышал ни единого аргумента, почему эти изменения не должны быть приняты. Закон не соответствует Конституции. Мы это исправляем, чтобы устранить несоответствие", - заявил Оханашвили.Законопроект не подогнан под один конкретный институт, он распространяется на все конституционные органы, включая президента, правительство и все другие ведомства, отметил он."Они (оппозиционеры - ред.) превратили это в тему для спекуляций", - добавил Оханашвили.Скандал с поездками президента Грузии в Европу: премьер прокомментировал ситуацию>>Депутаты от правящей партии инициировали поправки в закон "О Конституционном суде" вскоре после того, как обвинили президента в нарушении Конституции и заявили, что подадут иск в Конституционный суд.Согласно действующему законодательству, в Конституционном суде в рамках спора о компетенции может быть обжалован только нормативный акт, поправки же позволят обжаловать в том числе действия или бездействие государственного органа.Яблоко раздораВскоре после начала спецоперации России на Украине президент Грузии решила отправиться с рабочим визитом в страны Евросоюза для проведения переговоров, но получила отказ от правительства. Тем не менее, как заявила Зурабишвили, она посчитала нужным воспользоваться своими личными контактами и превратить рабочие визиты в личные встречи.Премьер Грузии осудил "самодеятельность президента">>С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

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политика, грузия, новости, анри оханашвили, саломе зурабишвили , нпо "ассоциация молодых юристов грузии", грузинская мечта