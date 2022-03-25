https://sputnik-georgia.ru/20220325/roditelskaya-subbota-tretey-sedmitsy-2022-primety-i-traditsii-265482803.html

Родительская суббота третьей седмицы 2022: приметы и традиции

Родительская суббота третьей седмицы 2022: приметы и традиции

Родительская суббота третьей седмицы Великого поста в 2022-м выпадает на 26 марта 25.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-25T09:52+0400

2022-03-25T09:52+0400

2022-03-25T09:52+0400

справки

календарь религиозных праздников

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Родительскими субботами называют специальные дни, в которые верующие поминают умерших. Конкретных дат родительские субботы не имеют – обычно они привязаны к религиозным праздникам.Суббота третьей седмицыЭто третья родительская суббота в 2022 году, когда в православных церквях особым образом поминают усопших христиан.Во время Великого поста в православных храмах обычные ежедневные поминовения не проводятся. Поэтому Церковь, чтобы не лишать усопших своего молитвенного покровительства, установила три специальных дня для молитвы об умерших – в субботы второй, третьей и четвертой седмиц (неделя) Великого поста.Великий пост, предшествующий Светлому Воскресению Христову, в 2020-м начался 7 марта и продлиться семь недель – по 23 апреля включительно.Традиции родительской субботыПо церковной традиции накануне родительской субботы, в пятницу вечером, в православных храмах служится панихида. Заупокойную божественную литургию проводят в субботу утром, а после нее – общую панихиду.По традиции в церкви в этот день поминают усопших родителей – люди подают записочки с именами умерших родных и молятся за упокой их души в загробном мире.Прихожане по традиции приносят постные продукты и вино в храм. Их освящают во время богослужения, а потом раздают тем, кто пожелает.В родительскую субботу по традиции подают милостыню с просьбой помолиться за умерших.Православные, помолившись в храме, отправляются в родительскую субботу на кладбище – наводят порядок на могилах и молятся за упокой души покойных.Помолится за упокой души умерших можно и дома, если посетить в родительскую субботу храм и кладбище нет возможности.Давняя традиция – поминать умерших за трапезой. Первым блюдом, по обычаю, подают кутью (коливо) – это сладкая каша из целых зерен пшеницы с добавлением меда, орехов и изюма.По церковной традиции кутью освящают особым чином во время панихиды, а если такой возможности нет, блюдо нужно окропить Святой водой.ПриметыПо церковному календарю 26 марта поминают святителя Никифора, патриарха Константинопольского. По народным приметам в Никифоров день нельзя обижать растения – рубить деревья, ломать ветки и так далее – это чревато серьезными неприятностями.На Никифора внимательно присматривались к погоде, чтобы понять, чего ждать от весны и лета.По приметам ясная же погода 26 марта сулит богатый урожай хлебов, а утренний туман – предвещает холодное и дождливое лето.Если 26 марта прилетели гуси – это примета, указывающая, что урожай будет щедрым, а если вернулись лебеди, то впереди снегопад.Весна будет поздней, а лето холодным, если в родительскую субботу третьей седмицы ветер дует с северной стороны, а если с южный или восточный – это явная примета, что весна будет ранней, а лето теплым.По приметам солнечную погоду 26 марта предвещают галки, которые вечером собираются в стайки.А если полевые мыши перебираются из поймы реки – это примета, предвещающая сильный разлив рек.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220306/velikiy-post-gotovit-pravoslavnykh-k-paskhe-265015595.html

https://sputnik-georgia.ru/20220318/vselenskaya-roditelskaya-subbota-2022-primety-chto-nelzya-delat-265315506.html

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