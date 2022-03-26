https://sputnik-georgia.ru/20220326/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-vyrosli-v-fevrale-na-28-265511264.html

Активы банковского сектора Грузии выросли в феврале на 2,8%

Активы банковского сектора Грузии выросли в феврале на 2,8%

На конец февраля в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 26.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-26T12:33+0400

2022-03-26T12:33+0400

2022-03-26T12:33+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мар — Sputnik. В феврале 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) увеличились на 1,67 миллиарда лари или 2,8%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец февраля 2022 года объем активов банковского сектора составил 61,69 миллиарда лари (19,2 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал составил восемь миллиардов лари.На конец февраля в Грузии работало 14 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем депозитов в банках продолжает растиСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 марта 2022 года составил 37,63 миллиарда лари, что на 856,15 миллиона лари или на 2,33% больше, чем на начало февраля.Согласно отчету, в феврале, по сравнению с предыдущим месяцем, срочные вклады увеличились на 289,24 миллиона лари или 1,8%, а вклады до востребования увеличились на 566,92 миллиона лари или 2,74%. Глава Нацбанка: инфляция в Грузии останется высокой >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 марта текущего года составил 40,75%, что 0,67 процентных пункта меньше по сравнению с ситуацией на 1 февраля, ларизация депозитов снизилась на 0,67 п. п. Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в феврале составила 7,32%, в том числе 11% – по депозитам в национальной валюте и 0,96% – по депозитам в иностранной валюте. Кредитов больше выдают в иностранной валютеПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками в феврале 2022 года, увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,09 миллиарда лари или на 2,58% и на 1 марта текущего года составил 43,25 миллиарда лари. За отчетный период объем кредитов в национальной валюте увеличился на 117,60 миллиона лари или 0,56%, а объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 970,22 миллиона лари или 4,58%.Глава Нацбанка: финансовая система Грузии хорошо справляется с вызовами >>По данным Нацбанка, на конец февраля 2022 года коммерческие банки выдали кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте на сумму 6,57 миллиарда лари, что на 1,61% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 13,82 миллиарда лари, что на 83% больше, чем в предыдущем месяце. За февраль 2022 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов увеличился на 2,57% или 551,95 миллиона лари и на 1 марта текущего года составил 21,99 миллиарда лари.По состоянию на 1 марта текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 48,79 процента, что на 0,98 процентных пункта ниже, чем на 1 февраля 2022 года.

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