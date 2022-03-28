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https://sputnik-georgia.ru/20220328/registratsiya-mopedov-i-kvadrotsiklov-stala-obyazatelnoy-v-gruzii-265540247.html
Регистрация мопедов и квадроциклов стала обязательной в Грузии
Регистрация мопедов и квадроциклов стала обязательной в Грузии
Поправки в закон "О дорожном движении" были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским 28.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-28T10:23+0400
2022-03-28T10:23+0400
грузия
общество
новости
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Регистрация мопедов и легких квадроциклов стала обязательной в Грузии с 28 марта 2022 года.Владельцы мопедов и легких квадроциклов обязаны зарегистрировать транспортное средство. Это также возможно будет сделать через центры технического инспектирования (PTI).Парламент Грузии осенью 2021 года принял в окончательном третьем чтении поправки в закон "О дорожном движении", согласном которым водителей страны в ближайшем будущем ждет ряд новшеств.Поправки были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским.Регуляции для мопедов и велосипедовСогласно поправкам, регистрация мопедов будет обязательной и на них будут распространятся те же правила, что и на мотоциклы.Чтобы получить права на вождение мопеда, нужно будет сдать полноценный экзамен на вождение.Кроме того, вводятся правила дорожного движения для электровелосипедов. Им будет запрещено съезжать с велодорожек, в случае их наличия, или двигаться по обочине дороги. При этом будет запрещено ездить, не держась за руль, буксировать другой велосипед или ехать на буксире.В Грузии началась добровольная регистрация мопедов и легких квадроциклов &gt;&gt;Также на электровелосипедах будет запрещено перевозить груз, если он шире велосипеда более чем на 0,5 метра, или везти такой предмет, который мешает управлять велосипедом.Велосипедистам на электровелосипедах в Грузии запрещено возить пассажиров, кроме детей младше 7 лет, если их транспорт не снабжен дополнительным сидением.Теперь при передвижении на электровелосипеде или мопеде будет необходим мотошлем. Его отсутствие повлечет за собой штраф в 100 лари.А вот управление электровелосипедом в нетрезвом состоянии будет наказываться штрафом в 500 лари. За управление в наркотическом опьянении штраф будет выше – 1,5 тысячи лари.Ограничения по возрастуСогласно новшествам, права на вождение легкового автомобиля и легкого мотоцикла могут получить только лица старше 18 лет.Лица младше 18 после вступления поправок в силу смогут управлять только мопедом, легким мотоциклом, трактором и квадроциклом. При этом получить право на вождение они могут только с письменного согласия одного из родителей и сдав экзамен на вождение.Штрафы за вождение мопеда в нетрезвом виде могут вырасти в Грузии &gt;&gt;При этом получить права на вождение мопеда в Грузии можно с 16 лет, а легкого мотоцикла – с 17 лет.Законодательные изменения также предусматривают определенные финансовые льготы для социально незащищенных и лиц, не достигших 18-летнего возраста. Они освобождаются от платы за экзамены на вождение.
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грузия, общество, новости, грузинские дороги, машины и их водители

Регистрация мопедов и квадроциклов стала обязательной в Грузии

10:23 28.03.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliКурьер службы быстрой доставки на мопеде едет по улице
Курьер службы быстрой доставки на мопеде едет по улице - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Поправки в закон "О дорожном движении" были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Регистрация мопедов и легких квадроциклов стала обязательной в Грузии с 28 марта 2022 года.
Владельцы мопедов и легких квадроциклов обязаны зарегистрировать транспортное средство. Это также возможно будет сделать через центры технического инспектирования (PTI).
Парламент Грузии осенью 2021 года принял в окончательном третьем чтении поправки в закон "О дорожном движении", согласном которым водителей страны в ближайшем будущем ждет ряд новшеств.
Поправки были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским.

Регуляции для мопедов и велосипедов

Согласно поправкам, регистрация мопедов будет обязательной и на них будут распространятся те же правила, что и на мотоциклы.
Чтобы получить права на вождение мопеда, нужно будет сдать полноценный экзамен на вождение.
Кроме того, вводятся правила дорожного движения для электровелосипедов. Им будет запрещено съезжать с велодорожек, в случае их наличия, или двигаться по обочине дороги. При этом будет запрещено ездить, не держась за руль, буксировать другой велосипед или ехать на буксире.
В Грузии началась добровольная регистрация мопедов и легких квадроциклов >>
Также на электровелосипедах будет запрещено перевозить груз, если он шире велосипеда более чем на 0,5 метра, или везти такой предмет, который мешает управлять велосипедом.
Велосипедистам на электровелосипедах в Грузии запрещено возить пассажиров, кроме детей младше 7 лет, если их транспорт не снабжен дополнительным сидением.
Теперь при передвижении на электровелосипеде или мопеде будет необходим мотошлем. Его отсутствие повлечет за собой штраф в 100 лари.
А вот управление электровелосипедом в нетрезвом состоянии будет наказываться штрафом в 500 лари. За управление в наркотическом опьянении штраф будет выше – 1,5 тысячи лари.

Ограничения по возрасту

Согласно новшествам, права на вождение легкового автомобиля и легкого мотоцикла могут получить только лица старше 18 лет.
Лица младше 18 после вступления поправок в силу смогут управлять только мопедом, легким мотоциклом, трактором и квадроциклом. При этом получить право на вождение они могут только с письменного согласия одного из родителей и сдав экзамен на вождение.
Штрафы за вождение мопеда в нетрезвом виде могут вырасти в Грузии >>
При этом получить права на вождение мопеда в Грузии можно с 16 лет, а легкого мотоцикла – с 17 лет.
Законодательные изменения также предусматривают определенные финансовые льготы для социально незащищенных и лиц, не достигших 18-летнего возраста. Они освобождаются от платы за экзамены на вождение.
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