https://sputnik-georgia.ru/20220328/registratsiya-mopedov-i-kvadrotsiklov-stala-obyazatelnoy-v-gruzii-265540247.html

Регистрация мопедов и квадроциклов стала обязательной в Грузии

Регистрация мопедов и квадроциклов стала обязательной в Грузии

Поправки в закон "О дорожном движении" были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским 28.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-28T10:23+0400

2022-03-28T10:23+0400

2022-03-28T10:23+0400

грузия

общество

новости

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Регистрация мопедов и легких квадроциклов стала обязательной в Грузии с 28 марта 2022 года.Владельцы мопедов и легких квадроциклов обязаны зарегистрировать транспортное средство. Это также возможно будет сделать через центры технического инспектирования (PTI).Парламент Грузии осенью 2021 года принял в окончательном третьем чтении поправки в закон "О дорожном движении", согласном которым водителей страны в ближайшем будущем ждет ряд новшеств.Поправки были разработаны министерством внутренних дел Грузии для гармонизации грузинского законодательства с европейским.Регуляции для мопедов и велосипедовСогласно поправкам, регистрация мопедов будет обязательной и на них будут распространятся те же правила, что и на мотоциклы.Чтобы получить права на вождение мопеда, нужно будет сдать полноценный экзамен на вождение.Кроме того, вводятся правила дорожного движения для электровелосипедов. Им будет запрещено съезжать с велодорожек, в случае их наличия, или двигаться по обочине дороги. При этом будет запрещено ездить, не держась за руль, буксировать другой велосипед или ехать на буксире.В Грузии началась добровольная регистрация мопедов и легких квадроциклов >>Также на электровелосипедах будет запрещено перевозить груз, если он шире велосипеда более чем на 0,5 метра, или везти такой предмет, который мешает управлять велосипедом.Велосипедистам на электровелосипедах в Грузии запрещено возить пассажиров, кроме детей младше 7 лет, если их транспорт не снабжен дополнительным сидением.Теперь при передвижении на электровелосипеде или мопеде будет необходим мотошлем. Его отсутствие повлечет за собой штраф в 100 лари.А вот управление электровелосипедом в нетрезвом состоянии будет наказываться штрафом в 500 лари. За управление в наркотическом опьянении штраф будет выше – 1,5 тысячи лари.Ограничения по возрастуСогласно новшествам, права на вождение легкового автомобиля и легкого мотоцикла могут получить только лица старше 18 лет.Лица младше 18 после вступления поправок в силу смогут управлять только мопедом, легким мотоциклом, трактором и квадроциклом. При этом получить право на вождение они могут только с письменного согласия одного из родителей и сдав экзамен на вождение.Штрафы за вождение мопеда в нетрезвом виде могут вырасти в Грузии >>При этом получить права на вождение мопеда в Грузии можно с 16 лет, а легкого мотоцикла – с 17 лет.Законодательные изменения также предусматривают определенные финансовые льготы для социально незащищенных и лиц, не достигших 18-летнего возраста. Они освобождаются от платы за экзамены на вождение.

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грузия, общество, новости, грузинские дороги, машины и их водители