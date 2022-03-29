https://sputnik-georgia.ru/20220329/baramidze-kritika-dolzhnostnykh-lits-ukrainy-v-adres-vlastey-gruzii-nepriemlema-265600427.html

Барамидзе: критика должностных лиц Украины в адрес властей Грузии неприемлема

Барамидзе: критика должностных лиц Украины в адрес властей Грузии неприемлема

Политик уверен, что за всеми этими заявлениями стоят бывшие высокопоставленные должностные лица времен правления "Единого национального движения" Саакашвили 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T22:40+0400

2022-03-29T22:40+0400

2022-03-29T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Критика высокопоставленных должностных лиц Украины в адрес грузинских властей и призывы открыть второй фронт в Грузии неприемлемы, сказал бывший посол Грузии в Армении и губернатор Самцхе-Джавахети Гигла Барамидзе в интервью Sputnik Грузия.На днях глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. В качестве примеров для открытия второго фронта, кроме территорий Грузии, он привел Курильские острова и Калининградскую область.По словам Барамидзе, он является оппозиционным политиком, но не радикалом, поэтому ему неприятно отношение высокопоставленных должностных лиц дружественной страны в отношении правительства Грузии."И важно то, что тут речь о заявлении не только одного высокопоставленного лица, а это приняло системный характер - непонятные, политически провокационные и человечески аморальные заявления по отношению к Грузии", - сказал Барамидзе.Он подчеркнул, что правительство действует так, как того желает абсолютное большинство жителей Грузии, чтобы ни в коем случае не ввязаться в войну.Барамидзе назвал неприемлемыми и вызывающими недоумение призывы к Грузии решать ее территориальные проблемы силовым путем вообще (только через мирные переговоры): "тем более, пока идет спецоперация на Украине", подчеркнул политик. Также он считает неуместными призывы о введении санкций против России.По его словам, ни входящая в НАТО Турция, ни Сербия, Венгрия, Китай, Молдова, Индия, ни страны Латинской Америки, ни арабские и африканские страны не присоединялись к санкциям."Никто из них не проявляет строгость в связи с действиями России, так почему же Украина указывает пальцем на нас? И сама Украина до сих пор прекрасно получает газ из России", - отметил Барамидзе.Он подчеркнул, что Грузия выразила политическую поддержку Украине, присоединившись к международным резолюциям.В Грузии назвали неприятным назначение экс-замглавы МВД на высокую должность на Украине>>"А санкции, которые навредят Грузии, а не России, зачем они нужны? Или то, что они отозвали на консультацию посла?! Да, но они не отзывают посла из Беларуси, Молдовы, так почему из нашей страны отозвали?" - заявил Барамидзе.Политик уверен, что за всеми этими заявлениями стоят бывшие высокопоставленные должностные лица времен правления "Единого национального движения", среди которых Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, Георгий Лорткипанидзе и другие. В Грузии на них завели уголовные дела, и они нашли убежище на Украине, заняв там довольно высокие посты. Главная их цель – вернуться к власти в Грузии, считает Барамидзе.Барамидзе подчеркнул, что все заявления и призывы к грузинской молодежи в стиле ура-патриотизма направлены лишь на то, чтобы устроить беспорядки в Грузии.Заявлением Саакашвили займутся следственные органы Грузии – прокурор>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.В свою очередь, грузинские власти заявили, что не станут вводить санкции. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, это нанесет серьезный ущерб экономике самой Грузии.

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политика, грузия, новости, зураб адеишвили, михаил саакашвили, владимир путин, украина, нато