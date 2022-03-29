https://sputnik-georgia.ru/20220329/magnitnye-buri-v-aprele-2022-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-265570584.html
Магнитные бури в апреле 2022: неблагоприятные дни, что делать
Магнитные бури в апреле 2022: неблагоприятные дни, что делать
В апреле 2022 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько продолжительных магнитных бурь, которые окажут негативное влияние на многих людей... 29.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-29T07:32+0400
2022-03-29T07:32+0400
2022-03-29T07:56+0400
справки
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Зная заранее точные даты магнитных бурь в апреле, можно подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.Когда в апреле ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в материале Sputnik Грузия.Магнитные бури в апрелеПо прогнозу, первая магнитная буря ожидаются 1-2 апреля, которая начнется 31 марта. Силу удара трехдневной магнитной бури специалисты оценивают в пять баллов.Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь по возможности меньше находиться на солнце и проводить больше времени в закрытых помещениях, а также ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.Следующую магнитную бурю прогнозируют 7 апреля – геомагнитное возмущение ожидается средней силы, которое почувствуют только лица, зависимые от погоды.Еще одна продолжительная магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 18-21 апреля. Геомагнитное возмущение ожидается небольшой силы, но из-за продолжительности оно повлияет на многих людей, а не только на метеочувствительных.Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 26-29 апреля. Пик магнитной бури ожидается 28 апреля, а сила ее удара оценивается в четыре балла.Все остальные дни в апреле будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делать?По статистике до 70% жителей Земли реагируют на магнитные бури, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Соответственно, у большинства людей в неблагоприятные дни бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами нужно позаботиться о своем здоровье.Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям. Специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.Неблагоприятный день медики советуют начать с контрастного душа, а накануне принять теплую ванну и хорошо выспаться.В период магнитных бурь людей чаще всего беспокоит головная боль. Чтобы предупредить эту проблемы, специалисты советуют в неблагоприятные дни сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20220209/chto-sdelala-so-sputnikami-kompanii-ilona-maska-magnitnaya-burya-podrobnosti-264275653.html
https://sputnik-georgia.ru/20220224/magnitnye-buri-v-marte-2022-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-264741068.html
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справки
Магнитные бури в апреле 2022: неблагоприятные дни, что делать
07:32 29.03.2022 (обновлено: 07:56 29.03.2022)
В апреле 2022 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько продолжительных магнитных бурь, которые окажут негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых
Зная заранее точные даты магнитных бурь в апреле, можно подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.
Когда в апреле ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни, читайте в материале Sputnik Грузия.
Магнитные бури в апреле
По прогнозу, первая магнитная буря ожидаются 1-2 апреля, которая начнется 31 марта. Силу удара трехдневной магнитной бури специалисты оценивают в пять баллов.
Специалисты рекомендуют в дни магнитных бурь по возможности меньше находиться на солнце и проводить больше времени в закрытых помещениях, а также ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.
Следующую магнитную бурю прогнозируют 7 апреля – геомагнитное возмущение ожидается средней силы, которое почувствуют только лица, зависимые от погоды.
Еще одна продолжительная магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 18-21 апреля. Геомагнитное возмущение ожидается небольшой силы, но из-за продолжительности оно повлияет на многих людей, а не только на метеочувствительных.
Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 26-29 апреля. Пик магнитной бури ожидается 28 апреля, а сила ее удара оценивается в четыре балла.
Все остальные дни в апреле будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.
Неблагоприятные дни – что делать?
По статистике до 70% жителей Земли реагируют на магнитные бури, но серьезную проблему активные всплески на Солнце представляют для тех, кто реагирует на любые изменения погоды. Соответственно, у большинства людей в неблагоприятные дни бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами нужно позаботиться о своем здоровье.
Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям. Специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.
Неблагоприятный день медики советуют начать с контрастного душа, а накануне принять теплую ванну и хорошо выспаться.
В период магнитных бурь людей чаще всего беспокоит головная боль. Чтобы предупредить эту проблемы, специалисты советуют в неблагоприятные дни сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.
Материал подготовлен на основе открытых источников