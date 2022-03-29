https://sputnik-georgia.ru/20220329/rassmotrenie-parlamentom-gruzii-popravok-v-zakon-o-konstitutsionnom-sude-otlozheno-265597835.html

Рассмотрение парламентом Грузии поправок в закон "О Конституционном суде" отложено

Рассмотрение парламентом Грузии поправок в закон "О Конституционном суде" отложено

Большая часть парламентской оппозиции утверждает, что инициатива правящей партии - попытка наказать президента Грузии 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T20:13+0400

2022-03-29T20:13+0400

2022-03-29T20:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" приняла решение отложить рассмотрение в парламенте поправок в закон "О Конституционном суде", предполагающих возможность обжаловать в высшем суде Грузии действия президента Грузии.Инициатива об изменении законодательства принадлежит правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которая не смогла обжаловать в Конституционном суде действия президента Грузии Саломе Зурабишвили в назначении послов. Правящая партия собиралась рассматривать поправки в ускоренном режиме, однако подверглась критике со стороны оппозиции.По его словам, этот срок даст возможность исключить любое разночтение проекта, а у оппозиции будет время подготовить правовые аргументы.Большая часть парламентской оппозиции утверждает, что инициатива правящей партии - попытка наказать президента Грузии."Этот законопроект носит только политический смысл", - заявила одна из лидеров самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе.В правящей партии же рассматривают поправки как возможность установить компетенцию президента.Нарушила ли президент Конституцию Грузии? Мнение юристов >>"После внесения поправок Конституционный суд сможет установить, к кому относится компетенция назначения послов с практической точки зрения ", - сказал лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.А пока правящая партия и оппозиция спорили о сути поправок, в СМИ появилось заявление администрации президента, согласно которому Саломе Зурабишвили за год не отказала в назначении ни одному из представленных послов.Однако один из лидеров правящей силы Созар Субари сразу обвинил президента во лжи.Премьер Грузии осудил "самодеятельность" президента >>"Было несколько послов в важнейшие страны и международные организации, которые она (президент) не поддержала. Деталей я не знаю и не знаю, кто что говорит. Но то, что я говорю, - это правда, и если кто-то говорит иное – он лжет", - сказал Субари.На данный момент поправки в закон "О Конституционном суде" только готовятся к регистрации на бюро и будут рассматриваться на комитетах на следующей неделе.

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