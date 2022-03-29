https://sputnik-georgia.ru/20220329/sud-obyazal-eks-ministra-oborony-gruzii-vyplatit-uscherb-v-razmere-bolee-5-mln-evro-265584627.html

Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро

Суд обязал экс-министра обороны Грузии возместить ущерб в 5 млн евро

Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании в оффшорной зоне 29.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-29T14:21+0400

2022-03-29T14:21+0400

2022-03-29T14:46+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд полностью удовлетворил иск министерства обороны Грузии и обязал экс-главу ведомства Давида Кезерашвили и бывшего главу департамента закупок Александра Нинуа выплатить 5 060 000 евро в качестве возмещения ущерба, говорится в сообщении ведомства.Генеральная прокуратура предъявила обвинения Кезерашвили и Нинуа в злоупотреблении служебными полномочиями и в присвоение/растрате госсредств в крупном размере.По данным следствия, в 2008 году Кезерашвили перечислил более 5 миллионов евро компании Girwood Business Corp, которая была зарегистрирована в оффшорной зоне. Эти деньги должны были быть потрачены на военные учения, однако их не провели.Верховный суд Грузии 7 сентября 2021 года признал Кезерашвили и Нинуа виновными. Суд установил, что в результате их действий министерству обороны был нанесен материальный ущерб в размере более 5 миллионов евро.Новое дело против Кезерашвили - угроза свободе СМИ или расплата за коррупцию?>>Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам лишения свободы. Также оставил в силе приговор первой и второй инстанций другому фигуранту дела – Александру Нинуа.На основании решения Верховного суда, министерство обороны Грузии в качестве потерпевшего обратилось с иском к вышеуказанным лицам в Тбилисский городской суд о возмещении ущерба.После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Кезерашвили, который покинул Грузию в 2013 году (имеет гражданство Израиля), Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году – изъял из списка разыскиваемых лиц.

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