https://sputnik-georgia.ru/20220330/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-s-nachala-goda-265595022.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года

Цены за январь-февраль в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T09:01+0400

2022-03-30T09:01+0400

2022-03-30T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в январе-феврале 2022 года повысился на 17% по сравнению с январем-февралем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 22,5%, в том числе на продовольствие – на 12,6%, а в горнодобывающей цены выросли на 2,5%.В феврале, по сравнению с январем, цены на промышленную продукцию выросли на 1,5%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в январе-феврале на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Инфляция в Грузии продолжает расти – новые данные статистики >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 22,8%, перерабатывающей промышленности – на 14,5%, в том числе на продукты питания – на 15,5%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в январе-феврале вырос на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 6,2%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 31,8%, в том числе на химическую продукцию – на 213,2%, а на изделия из металла – на 67,7%.Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 10,7%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 9,1%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в феврале 2022 года составил 13,7% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 17,3%. В феврале, по сравнению с январе, уровень инфляции составил 0,9%.

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грузия, новости, экономика, цены, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"