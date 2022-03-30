https://sputnik-georgia.ru/20220330/soratnik-eks-premera-gruzii-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-265625172.html

Соратник экс-премьера Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Соратник экс-премьера Грузии будет ждать приговора в тюрьме

Депутата сакребуло района Цаленджиха отправили за решетку 30.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-30T18:31+0400

2022-03-30T18:31+0400

2022-03-30T19:34+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения в отношении депутата сакребуло (совещательный орган) района Цаленджиха Гелы Абуладзе и представителя мэра Цаледжиха в селе Эцери Анзора Пипия.Абуладзе является членом и одним из основателей партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии". Его задержали в понедельник по обвинению в "мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Абуладзе грозит лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.Помимо Абуладзе и Пипия, обвинения по делу были предъявлены еще девяти лицам, в том числе матери и сестре Абуладзе.Соратники готовы взять на поруки члена партии экс-премьера Грузии>>В отношении остальных фигурантов дела суд избрал залог. В частности, для Нуну Абуладзе – 2 тысячи лари (более 600 долларов), а для остальных – по 6 тысяч лари (более 1,8 тысяч долларов).Сторона защиты заявляет, что предъявленные Абуладзе являются абсурдными и он не признает вину. Соответственно, адвокаты утверждали, что никакой меры пресечения в его адрес не должно было быть применено.Кроме того, члены партии Гахария были готовы взять на поруки Абуладзе, в том числе депутаты парламента Грузии - Анна Бучукури, Михаил Даушвили и Александр Ходжеванишвили, а также члены сакребуло района Цаленджиха.Однако судья Лаша Клдиашвили не удовлетворил ходатайство стороны защиты и оставил Абуладзе в заключении.Предварительное слушание по делу назначено на 23 мая.Детали делаВ рамках следствия Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности было установлено, что Абуладзе связался с представителем мэра Цаленджиха и попросил оказать помощь в оформлении государственного недвижимого имущества на членов его семьи, на родственников и на доверенных лиц мошенническим путем.Прокуратура предъявила обвинение депутату сакребуло от партии экс-премьера Грузии>>Согласно договоренности, представитель мэра выдал фальшивые справки, на основании которых с интервалом в один день члены семьи и родственники Абуладзе обратились к Публичному реестру и незаконно зарегистрировали государственное имущество в крупном размере, заявила прокуратура.В частности, мать Абуладзе оформила на себя земельный участок в 9 858 кв. м, его сестра – земельный участок в 11 145 кв. м, кузены – по два земельных участка площадью 12 500 кв. м каждый.

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грузия, новости, политика, георгий гахария