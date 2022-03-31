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В Тбилиси назвали неприемлемыми разговоры о референдуме в ЮО
В Тбилиси назвали неприемлемыми разговоры о референдуме в ЮО
В Южной Осетии планируется проведение референдума о присоединении к России 31.03.2022, Sputnik Грузия
2022-03-31T15:45+0400
2022-03-31T15:45+0400
2022-03-31T16:14+0400
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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал неприемлемыми разговоры о проведении референдума на неподконтрольной властям Грузии территории Южной Осетии, так как тысячи граждан страны были изгнаны оттуда.Накануне де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении ЮО к России может состояться после 10 апреля. В случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания. Как отметил Бибилов, в настоящее время ведутся консультации с Россией.По его словам, никакой референдум в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) не будет иметь юридической силы."Ни у какого референдума не может быть юридической силы, тем более когда тысячи наших граждан изгнаны из своих домов", – сказал Залкалиани.Кобахидзе: Грузия за мирное решение территориальных проблем>>Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти Грузии продолжают придерживаться мирной политики."Мы верны взятым на себя обязательства и заявляем, что не применим силу для восстановления территориальной целостности. Это наше юридическое обязательство, которое поддерживает международное сообщество", – сказал Залкалиани.Премьер обвинил оппозицию в попытке втянуть Грузию в войну>>"Несмотря на то, что мы постоянно ощущаем попытки повторения в Грузии тех тяжких последствий, которые мы видели в 2008 году, и вновь втягивания Грузии в провокации, мы, безусловно, этого не допустим, так как мы последовательны в нашей мирной политике, – подчеркнул Залкалиани.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
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В Тбилиси назвали неприемлемыми разговоры о референдуме в ЮО
15:45 31.03.2022 (обновлено: 16:14 31.03.2022)
В Южной Осетии планируется проведение референдума о присоединении к России
ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал неприемлемыми разговоры о проведении референдума на неподконтрольной властям Грузии территории Южной Осетии, так как тысячи граждан страны были изгнаны оттуда.
Накануне де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении ЮО к России может состояться после 10 апреля. В случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания. Как отметил Бибилов, в настоящее время ведутся консультации с Россией.
"В сегодняшней тяжелой ситуации мы снова слышим различные призывы, которые полностью противоречат нормам международного права и фундаментальным принципам, ценным как для Евросоюза, так и для нас. Безусловно, для нас неприемлемы разговоры о каком-либо референдуме", – сказал Залкалиани журналистам.
По его словам, никакой референдум в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) не будет иметь юридической силы.
"Ни у какого референдума не может быть юридической силы, тем более когда тысячи наших граждан изгнаны из своих домов", – сказал Залкалиани.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти Грузии продолжают придерживаться мирной политики.
"Мы верны взятым на себя обязательства и заявляем, что не применим силу для восстановления территориальной целостности. Это наше юридическое обязательство, которое поддерживает международное сообщество", – сказал Залкалиани.
"Несмотря на то, что мы постоянно ощущаем попытки повторения в Грузии тех тяжких последствий, которые мы видели в 2008 году, и вновь втягивания Грузии в провокации, мы, безусловно, этого не допустим, так как мы последовательны в нашей мирной политике, – подчеркнул Залкалиани.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.