https://sputnik-georgia.ru/20220331/v-tbilisi-nazvali-nepriemlemymi-razgovory-o-referendume-v-yuo-265649040.html

В Тбилиси назвали неприемлемыми разговоры о референдуме в ЮО

В Тбилиси назвали неприемлемыми разговоры о референдуме в ЮО

В Южной Осетии планируется проведение референдума о присоединении к России 31.03.2022, Sputnik Грузия

2022-03-31T15:45+0400

2022-03-31T15:45+0400

2022-03-31T16:14+0400

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ТБИЛИСИ, 31 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал неприемлемыми разговоры о проведении референдума на неподконтрольной властям Грузии территории Южной Осетии, так как тысячи граждан страны были изгнаны оттуда.Накануне де-факто президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что референдум о присоединении ЮО к России может состояться после 10 апреля. В случае объединения Южной и Северной Осетии единый субъект может называться Осетия-Алания. Как отметил Бибилов, в настоящее время ведутся консультации с Россией.По его словам, никакой референдум в Цхинвальском регионе (Южной Осетии) не будет иметь юридической силы."Ни у какого референдума не может быть юридической силы, тем более когда тысячи наших граждан изгнаны из своих домов", – сказал Залкалиани.Кобахидзе: Грузия за мирное решение территориальных проблем>>Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что власти Грузии продолжают придерживаться мирной политики."Мы верны взятым на себя обязательства и заявляем, что не применим силу для восстановления территориальной целостности. Это наше юридическое обязательство, которое поддерживает международное сообщество", – сказал Залкалиани.Премьер обвинил оппозицию в попытке втянуть Грузию в войну>>"Несмотря на то, что мы постоянно ощущаем попытки повторения в Грузии тех тяжких последствий, которые мы видели в 2008 году, и вновь втягивания Грузии в провокации, мы, безусловно, этого не допустим, так как мы последовательны в нашей мирной политике, – подчеркнул Залкалиани.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.

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политика, грузия, новости, абхазия, цхинвальский регион, давид залкалиани, россия