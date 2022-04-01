https://sputnik-georgia.ru/20220401/daniya-pomozhet-gruzii-povysit-energoeffektivnost-265677176.html

Дания поможет Грузии повысить энергоэффективность

Дания поможет Грузии повысить энергоэффективность

У Дании богатый опыт по возобновляемым источникам энергии, в том числе по эффективному использованию энергии ветра, считает министр 01.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-01T18:44+0400

2022-04-01T18:44+0400

2022-04-01T18:44+0400

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ветряная электростанция

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ТБИЛИСИ, 1 апр — Sputnik. Дания окажет Грузии грантовую помощь в размере двух миллионов евро на повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии до 2023 года, сообщает министерство экономики и устойчивого развития Грузии.Соответствующее соглашение о поддержке программы "Создание благоприятной среды для развития устойчивой энергетики в Грузии" подписали вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили и глава МИД Дании Йеппе Кофод в Тбилиси.Перед подписанием соглашения министры обсудили приоритетные направления торгово-экономического сотрудничества между Грузией и Данией, уделив особое внимание возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности, говорится в сообщении ведомства.Грузия хочет производить ветрогенераторы для ветряных электростанций >>Было отмечено, что Дания будет поддерживать развитие этих направлений грузинской энергетики. Страна выразила готовность обмениваться опытом, а также заинтересовать датский профильный бизнес грузинским рынком.В ходе встречи особое внимание было уделено ветровой и солнечной энергетике. По словам Давиташвили, у Дании богатый опыт по возобновляемым источникам энергии, в том числе по эффективному использованию энергии ветра.Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости: строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Ведь, как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.Проект строительства ветряной электростанции в силе: Минэкономики уточняет детали >>По прогнозам специалистов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 млрд киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 млрд в год.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,2 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 2,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 83,4 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.

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